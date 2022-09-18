أول ظهور للفنان عادل إمام بعد تداول أنباء حول إصابته بالزهايمر

نشر الفنان المصري عمر متولي ابن الفنان الراحل مصطفى متولي وابن شقيقة الفنان عادل إمام صورة تجمع بينه وبين ”الزعيم“، في أول ظهور له بعد تداول أنباء عن إصابته بالزهايمر.

وكان الإعلامي المصري محمد الباز أعلن الجمعة عن إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، مؤكدا عدم عودته للتمثيل مرة أخرى.

ونشر الفنان الشاب الصورة التي ظهر فيها برفقة خاله الفنان عادل إمام عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلق عليها قائلا: ”ربنا يخليك لينا“.

ورغم أن الصورة يرجح بأنها معدلة بوساطة ”الفوتوشوب“، لإبداء الفنان المصري بملامح أصغر، إلا أنها لقت رواجا كبيرا بعد دقائق من نشرها.

وتمنى الجمهور لـ ”الزعيم“دوام الصحة والعافية، وأن يعود ليمتعهم بأعماله التي عشقها الجمهور.

وكان محمد الباز أعلن الجمعة عن إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، مؤكدا عدم عودته للتمثيل مرة أخرى، ليخرج عصام الإمام وينفي تصريحات الباز في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ مؤكدا أن الزعيم بخير.

وأكد ”الباز“ مرض مواطنه الفنان عادل إمام، وإصابته بالزهايمر، مشيرا إلى أن شقيقه المنتج عصام إمام ينفي مرضه لمصالح شخصية متعلقة بفيلم ”الواد وأبوه“.

وقال الباز، خلال حلقة السبت من برنامجه ”آخر النهار“ المذاع عبر قناة ”النهار“ المصرية ”عائلة عادل إمام ليست شقيق عادل إمام فقط المنتج الكبير عصام إمام، وإنما هناك زوجته هالة الشلقاني وأبناؤها، لماذا في كل مرة يخرج حديث عن صحة عادل إمام يتصدى شقيقه بعنف شديد لينفي، ويزعم أنه بخير“.

وأضاف الباز ”عصام حريص على النفي، لأنه عندي معلومة أن الأستاذ عصام إمام يجاوب عليها، قيل أن عصام يتصدى وينفي بقوة، لأن فيلم (الواد وأبوه) من إنتاجه وأن هناك عقودا تم تحريرها بين عصام إمام وعدد من الموزعين، وتحصّل على مبالغ مالية تصل للملايين، وعدم تصوير الفيلم يعني استرداد أموالهم مرة أخرى، وهذا يفسر حالة الغضب التي تبدو على عصام إمام“.

وواصل ”عادل إمام لو بخير ومعندوش زهايمر، وحالته الصحية تسمح، مكالمة بسيطة وتخلص الحكاية، لكن عادل إمام لم يظهر ولم يتواصل مع أحد، وحتى آخر صورة نشرت لعادل إمام مع إيهاب رمزي، وقيل إنها أحدث ظهور لعادل إمام، وتبين أن الصورة من أكثر من سنة“.

وأكد محمد الباز ”عادل إمام معهوش تليفون، ولو حد ادعى أنه عمل اتصال به، فعادل إمام لا يستخدم التليفون الآن، هل عدم وجود تليفون بأمر الأطباء؟“.