ملكة أغاني البوب الروسية توجه انتقادا حادا لحرب بوتين في أوكرانيا

نددت ملكة أغاني البوب الروسية ألا بوغاتشوفا، اليوم الأحد، بحرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وقالت بوغاتشوفا إن الحرب تودي بحياة الجنود من أجل أهداف وهمية، وتحمل المواطنين العاديين فوق طاقتهم، وتحول روسيا إلى دولة منبوذة عالميًا.

ومنذ بدء الغزو يوم 24 فبراير/شباط، تشن روسيا حملة على المعارضين تشمل فرض غرامات على الفنانين الذين يدلون بتعليقات مناوئة للحرب.

ويصف التلفزيون الرسمي منتقدي الحرب بأنهم خونة للوطن.

وطلبت بوغاتشوفا (73 عامًا)، أيقونة العصر السوفيتي وما بعده، وأشهر امرأة في روسيا على الأرجح، من موسكو تصنيفها ”عميلة للخارج“، بعد أن ظهر اسم زوجها الممثل التلفزيوني الكوميدي مكسيم جالكين (46 عامًا) يوم 16 أيلول/سبتمبر على القائمة الرسمية للمصنفين عملاء للخارج.

وقالت بوغاتشوفا على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، المحظور في روسيا: ”أطلب منكم ضمي إلى صفوف العملاء للخارج من أبناء بلادي الحبيبة لأنني متضامنة مع زوجي“.

وأوضحت أن زوجها وطني، يريد أن تكون روسيا دولة مزدهرة تعيش في سلام وحرية، كما يريد ”نهاية لموت أولادنا من أجل أهداف وهمية“.

وأشارت بوغاتشوفا إلى أن روسيا صارت دولة ”منبوذة“، في حين إن الصراع يستنزف حياة الروس، ولم تستخدم كلمة الحرب، لكنها أوضحت رفضها لما يسميه الكرملين عملية عسكرية خاصة.

ويندر مثل هذا النقد الحاد من واحدة من أشهر الشخصيات الروسية المعروفة من جيل إلى جيل، من خلال أعمال فنية كبيرة، مثل أغنية (مليون سكارليت روزيس) ”مليون وردة قرمزية“ عام 1982، وفيلم (ذا ومان هو سينجس) ”المرأة التي تغني“ عام 1978، لكنه انتقاد من الممكن أن ينطوي على مخاطر في روسيا الحديثة.

ويشير هذا الانتقاد أيضًا إلى مستوى القلق الذي يساور النخبة الروسية الأوسع تجاه الحرب.

وسبق أن كرم بوتين وسلفه بوريس يلتسن المغنية بوغاتشوفا.

وعندما توفي ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس للاتحاد السوفيتي، أشادت به لأنه سمح بالحرية ورفض العنف.

ويصف بوتين الحرب في أوكرانيا بأنها محاولة لمنع الغرب من تدمير روسيا، ويقول إن بلاده تتعرض لمؤامرة ستفشل مثلما فشل غزو ألمانيا النازية لبلاده في عام 1941، وغزو نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا لها في عام 1812.