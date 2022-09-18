شريف حلمي يرد على إصابة عادل إمام بـ"الزهايمر"

رد الفنان المصري شريف حلمي، على أنباء إصابة الفنان الكبير عادل إمام بالزهايمر، مؤكداً أنه قابله الجمعة الماضية، وتحدثا سويا عن العديد من الذكريات نافيا إصابته بالزهايمر.

ونشر شريف حلمي، عبر حسابه في “إنستغرام” صورة عادل إمام، وعلق عليها، كاشفا ما دار خلال اللقاء الذي جمعه به منذ يومين واستمر لمدة ساعات حسب قوله.

وكتب حلمي “أول أمس الموبيل رن في الواحدة ظهرا، رديت مستيقظا على صوته دون النظر للشاشة أيوه.. مين؟.. الطرف الآخر: خد يا شريف كلم، الزعيم: إنت فين يا شريف، أنا- (أجلس على السرير بعد أن تعرفت على الصوت)-: صباح الفل يا زعيم أنا في البيت يا أستاذ، الزعيم طيب يلا تعالى.. مستنيك في الجيم، أنا: حاضر يا أستاذ”.

وأضاف “استيقظت صليت الظهر ولبست ونزلت ووصلت إلى بيته بالمنصورية، دخلت بالسيارة، ركنت، دخلت الجيم، واستقبلني الزعيم كالعادة بابتسامته المعهودة وترحيبه“.

وأشار إلى أنه عقب وصوله إلى منزل عادل إمام في منطقة المنصورية في محافظة الجيزة المصرية، جلس معه بحضور حسين توفيق والد الفنانة روبي، وأحمد مقبل زوج ابنة عادل إمام، وشقيقه عصام إمام.

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وقال إنه خلال اللقاء تحدث هو وعادل إمام بصحبة الموجودين، وظل ”الزعيم“ يتحدث عن الذكريات والفنانين القدامى الراحلين، وكذلك تحدث عن المسرح والأمور الشخصية، مضيفا “ظل يسترسل في حكي أجمل الذكريات”، في إشارة إلى عدم إصابته بالزهايمر كما تداول.

ويشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين، أثار الإعلامي المصري محمد الباز الجدل، حول اختفاء عادل إمام (82 عاما)، قائلاً إن السبب هو إصابته بالزهايمر وعدم عودته للتمثيل مرة أخرى، وهو ما نفاه شقيقه المنتج عصام إمام.

ورد الباز أمس السبت، على تكذيب شقيق عادل إمام لروايته بالقول إن شقيقه ينفي مرضه لمصالح شخصية متعلقة بفيلم ”الواد وأبوه“.

وقال الباز ”عائلة عادل إمام ليست شقيق عادل إمام فقط المنتج الكبير عصام إمام، وإنما هناك زوجته هالة الشلقاني وأبناؤها، لماذا في كل مرة يخرج حديث عن صحة عادل إمام يتصدى شقيقه بعنف شديد لينفي، ويزعم أنه بخير“.

وأضاف ”عصام حريص على النفي، لأنه عندي معلومة أن الأستاذ عصام إمام يجاوب عليها، قيل أن عصام يتصدى وينفي بقوة، لأن فيلم (الواد وأبوه) من إنتاجه وأن هناك عقودا تم تحريرها بين عصام إمام وعدد من الموزعين، وتحصّل على مبالغ مالية تصل للملايين، وعدم تصوير الفيلم يعني استرداد أموالهم مرة أخرى، وهذا يفسر حالة الغضب التي تبدو على عصام إمام“.