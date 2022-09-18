بسبب سخريته من والده.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان

هاجم الفنان المصري أحمد فلوكس مواطنه الفنان محمد رمضان بسبب سخريته من والده الفنان فاروق فلوكس لتجسيده دور ”صبي رقاصة“.

وكان الفنان محمد رمضان قد دافع عن نفسه لاتهامه بإفساد الذوق العام بأفلامه التي قدمها في بدايته الفنية، مشيرًا إلى أن الفنانين في بدايتهم الفنية يجسدون أعمالًا من الممكن ألا يكونوا راضين عنها.

ولفت إلى أن هناك فنانا كبيرا جسد دور ”صبي رقاصة“، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يجسد هذا الدور.

ورد أحمد فلوكس على تصريحات رمضان من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، قال فيه: ”شوف يا حماده، انت ترفض إنك تعمل دور صبي رقاصة لأنك دايما نمبر وان، فأكيد هتبقي عينك على دور الرقاصة نفسها، مش الصبي بتاعها، وانت ما شاء الله ناجح في ده جدا وبتعمله سهل وانت عريان ما دريان“.

وأضاف: ”نمبر وان بقى يا سيدي، زي بالظبط ما يكون واحد مسجل نشل، استحالة يحلم أن يكون أمين شرطة، حلمه هيكون أكبر من كده، هيكون نمبر وان“.

وتابع: ”أنا والدي عمل دور صبي رقاصة لأنه بيعشق التمثيل والأدوار الصعبة..“.

وأردف: ”الحمد الله أنه ربى راجل بيحترم نفسه وبيحترم اللي بيقدمه للناس، وبيحترم بلده، ودمه فداء ليها، لأن شعب بلده هم اللي عملوه فلازم يقدملهم أحسن حاجة، وبحمد ربنا أكتر وأكتر، إن ما خلفش واحد مسجل نشل لأن المسجل هتكون أقصى طموحه أن يكون أسطورة، وهيرقص برضو بس عريان“.

وتابع فلوكس: ”وبعدين مش شرط تعمل دور صبي رقاصة، ممكن تكون نجم كبير بس أخلاقك أخلاق صبي الرقاصة، وده الأخطر مع إن والله صبي الرقاصة ولا بيقهر حد ولا بيظلم حد، ولا ليه في سكك الشيوخ والدجل، ولا نصاب ولا بيحكها مع الكبار“.