ما حقيقة منع ماريتا الحلاني من الغناء في مصر ؟

كشفت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول منعها من الغناء في مصر، مشيرة إلى أنها تفاجأت بهذه الأنباء، مؤكدة عدم صحتها.

وكانت تداولت أنباء مؤخرا حول منع ماريتا الحلاني من الغناء في مصر لإهانتها للمصريين.

وقالت ابنة عاصي الحلاني خلال لقاء مصور مع برنامج ”et بالعربي“: ”أنا تفاجأت من شائعات منعي من دخول مصر، والكلام دا غير حقيقي ومعنديش مشكلة في الشائعات والناس يقولوا اللي عايزينه ولكن فيه كلام مؤذي ومش عارفة إيه الهدف منه“.

وتابعت المطربة اللبنانية: ”قالوا كلام على لساني مقولتهوش والشعب المصري بحترمه وعلى طول متواجدة في مصر، وأحضر الفترة القادمة للعديد من الأغاني، من بينهم أغاني باللهجة المصرية“.

وعن شائعات الزواج التي تطاردها أكدت ماريتا: ”أمل من شائعات الزواج.. دايمًا الناس بيسألوني عن الجواز ولكن أنا بتجوز كتير في المسلسلات ودا كفاية عليا“.

وتصدر اسم المطربة اللبنانية ماريتا الحلاني خلال الساعات الماضية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن منعها من الغناء في مصر بسبب إهانتها للشعب المصري، وذلك قبل أن تخرج ابنة عاصي الحلاني وتنفي هذه الأنباء.