المطرب رامي جمال يعود لزوجته ناريمان

أعلنت المطربة المصرية المعتزلة ناريمان، مساء يوم السبت، عودتها لزوجها ومواطنها المطرب والملحن رامي جمال، بعد مرور 48 ساعة على إعلان انفصالهما.

ونشرت ناريمان، مقطع فيديو قصير عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها في موقع “إنستغرام” جمعها بزوجها رامي جمال، كاشفة عن عودتهما من جديد.

وخلال الفيديو، أكد رامي جمال عودته لزوجته بالقول:“عادي نزعل مع بعض لكن هي حبيبتي وأبغض الحلال عند الله الطلاق“.

وقال المطرب المصري: “بصوا يا جماعة أنا لقيت إن أول مرة أشوف الحمد لله إن في علاقة ربنا يبارك فيها، يعني الناس كلها زعلانة على أن احنا زعلنا من بعض“.

وأضاف: “أنا بقولكم وبقولها هي إنها حبيبتي وعادي نزعل عادي وننفعل عادي، وإن شاء الله ربنا يبارك لنا، دعواتكم، وأنا لقيت أن أبغض الحلال عند الله الطلاق وأنا مبحبش أعمل حاجة باغضه”.

وكانت المطربة المعتزلة ناريمان، أعلنت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، انفصالها عن رامي جمال، بعد زواج دام لـ8 أعوام.

وكتبت ناريمان عبر “إنستغرام”: ”تم الطلاق بيني وبين رامي أتمنى له كل الخير وأتمنى أن يكون سعيدا في حياته الجديدة وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة“.

يذكر أن رامي جمال وناريمان، تزوجا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بعدما جمعت بينهما قصة حب عرفها الوسط الفني في مصر.