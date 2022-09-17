محمد الباز: عادل إمام ليس بخير وشقيقه ينفي مرضه لمصالح شخصية

أكد الإعلامي المصري محمد الباز مرض مواطنه الفنان عادل إمام، وإصابته بالزهايمر، مشيرا إلى أن شقيقه المنتج عصام إمام ينفي مرضه لمصالح شخصية متعلقة بفيلم ”الواد وأبوه“.

وكان محمد الباز قد أعلن الجمعة عن إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، مؤكدا عدم عودته للتمثيل مرة أخرى، ليخرج عصام الإمام وينفي تصريحات الباز في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ مؤكدا أن الزعيم بخير.

وقال الباز، خلال حلقة السبت من برنامجه ”آخر النهار“ المذاع عبر قناة ”النهار“ المصرية: ”عائلة عادل إمام ليست شقيق عادل إمام فقط المنتج الكبير عصام إمام، وإنما توجد زوجته هالة الشلقاني وأبناؤها، لماذا في كل مرة يخرج حديث عن صحة عادل إمام يتصدى شقيقه بعنف شديد لينفي، ويزعم أنه بخير“.

وأضاف الباز: ”عصام حريص على النفي، لأن عندي معلومة الأستاذ عصام إمام يجاوب عليها، قيل أن عصام يتصدى وينفي بقوة، لأن فيلم (الواد وأبوه) من إنتاجه وأن هناك عقودا تم تحريرها بين عصام إمام وعدد من الموزعين، وتحصل على مبالغ مالية تصل للملايين، وعدم تصوير الفيلم يعني استرداد أموالهم مرة أخرى، وهذا يفسر حالة الغضب التي تبدو على عصام إمام“.

وواصل: ”عادل إمام لو بخير ومعندوش زهايمر، وحالته الصحية تسمح، مكالمة بسيطة وتخلص الحكاية، لكن عادل إمام لم يظهر ولم يتواصل مع أحد، وحتى آخر صورة نشرت لعادل إمام مع إيهاب رمزي، وقيل أنها أحدث ظهور لعادل إمام، تبين أن الصورة من أكثر من سنة“.

وأكد محمد الباز: ”عادل إمام معهوش تليفون، ولو حد ادعى إنه عمل اتصال به، فعادل إمام لا يستخدم التليفون الآن، هل عدم وجود تليفون بأمر الأطباء؟“.

وبرهن الباز على تصريحاته بمرض عادل إمام قائلا: ”آخر رحلة لأسرة عادل إمام إلى فرنسا، سافروا جميعًا إلا عادل إمام ظل في مصر، ومن وقت قليل ابنة عصام إمام تزوجت، لم يحضر الفنان عادل إمام الفرح.. كل هذا ليس رغبة لتأكيد ما أقوله، لكن الشفافية مطلوبة، كل المؤشرات تؤكد أن عادل إمام ليس بخير، وأن وقوفه أمام الكاميرا مسألة بعيدة“.