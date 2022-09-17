بعد حذفها صوره.. هل انفصلت بسمة بوسيل عن تامر حسني؟

أثارت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل الجدل حول انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني، وذلك بعدما قامت بإلغاء متابعته على إنستغرام وحذف الصور التي تجمع بينهما، مما أثار الشكوك حول انفصالها عنه.

ومما زاد الشكوك حول انفصالهما، منشور كتبته بسمة بوسيل عبر خاصية استوري على إنستغرام تحدثت خلاله عن الظلم والخذلان قائلة: ”اللهم انت حسبي في من ظلمني وانت حسبي في من اذاني وانت حسبي في من خذلني، كفى بك يا الله حسيبا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري إليك، في كل إنسان اغتابني بسوء، اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا (لأنصرنك ولو بعد حين)، وأبعد عني يا الله كل من أراد بي شر وقدر لي كل خير“.

كما شاركت مقولة لأحد الدعاة المصريين عبر حسابها على إنستغرام جاء فيها: ”إوعى تتخطف منك طيبة قلبك من كتر ما انت بتشوف ناس شرسة، لما ربنا سبحانه وتعالى حط في طريقك ناس طيبين علشان تتعلم الطيبة منهم وحط قدامك إنسان معندوش ذرة رحمة علشان تشوف قبح الفعل فتنفر منه وما تعملهوش.. تقبل أقدار الله إن فيه ناس مؤذيين“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذه التدوينات مشيرين إلى أن بسمة بوسيل انفصلت عن تامر حسني، خاصة وأنه قد حدث خلاف بينهما مؤخرا وتصدرت أنباء حول انفصالهما، ولكن تامر حسني شارك بعدها صورة تجمع بينهما لينفي الأخبار التي تم تداولها حينها.

وبعد ساعات من إثارة الجدل عادت بسمة بوسيل لمتابعة زوجها على إنستغرام، لكنها لم تعد الصور المحذوفة، تلك الحركة التي وصفها المتابعون بأنها فعلتها نتيجة تصدر أنباء انفصالهما.

ورغم تصدر خبر الانفصال منذ ساعات، إلا أنه لم يخرج أي من الطرفين لنفي أو تأكيد الخبر.