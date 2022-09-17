يوسف منصور يكشف سبب ابتعاده عن السينما.. مرض نادر في المفاصل

بعد غياب لسنوات عن الأضواء، ظهر الفنان المصري يوسف منصور في لقاء تلفزيوني كشف فيه عن تفاصيل مرض نادر ظل يأكل في مفاصل جسده على مدار 30 عاما، وكذلك قصة إصابته بالسرطان والشفاء منه.

وقال منصور، عبر برنامج ”الستات مايعرفوش يكدبوا“ على قناة ”cbc“ المصرية، إن سبب الاختفاء خلال السنوات الماضية هي ظروف شخصية مرّ بها إلى جانب رحلته مع مرض السرطان، موضحًا أنه سافر للخارج بسبب معاناته من أزمة تآكل المفاصل.

وأضاف: ”في 2006 حصلت مشكلة صحية بسبب تمريني لمدة 6 ساعات يوميًا على الكونغ فو، وعلى مدار 30 سنة حصلي تآكل في المفاصل، والدكاترة قالوا هنعمل عملية عشان ايدي تترفع“.

وأردف: ”جالي إحباط لحد ما عرفت إن الخلايا الجذعية ممكن تحل المشكلة وتابعت لحد ما قدرت رجلي تتحرك، وبعدها جالي سرطان وخفيت منه“.

وحول العلاج من مرض السرطان، قال الفنان المصري إنه تعالج منه بدون الحاجة للحصول على جلسات العلاج الكيماوي.

وتطرق اللقاء للحديث عن تفاصيل أشهر مشاهده في فيلم ”قبضة الهلالي“ وحركاته الشهيرة في الفيلم، وأوضح أن ”المشهد الشهير لحركات الكونغ فو في الفيلم كان بإصرار مخرج الفيلم، فهو كان متأثرًا بالأفلام الصينية، وتم استخدام الكرتون (الفلين) للقيام بالمشهد“.

وقال: ”أنا مكنش ليا في التمثيل وبدأته بالصدفة، وكانت أول مرة ليا أقف أمام الفنانة ليلى علوي، وأعتبر نفسي محظوظ إني مثلت مع أسماء كبيرة“.