الأردن.. حفل فني قرب عمارة اللويبدة المنهارة يثير غضبًا واستياء في المملكة

أثار حفل موسيقي أقيم على المدرج الروماني وسط العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، موجة من الغضب والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم فاجعة اللويبدة التي راح ضحيتها 14 شخصًا و10 إصابات.

حيث لم تكد فرق الإنقاذ تنتهي من عمليات الحفر وانتشال الجثث من تحت أنقاض عمارة اللويبدة، فإذا بالحفل الموسيقي لـ“فرقة اوتوستراد“ الأردنية، يصدح بالقرب من العمارة المنكوبة، الأمر الذي أثار عبارات الغضب والاستياء من قبل الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسط هذا التناقض بين الحزن والفرح، طالب نشطاء التواصل بضرورة احترام ”حرمة الميت“، وعمليات الإنقاذ التي كانت ما زالت مستمرة خلال الحفل، خاصة بعد نشر صور من فعاليات الحفل الذي لم يراعِ مشاعر الأردنيين تجاه الفاجعة، وفق ما قاله النشطاء.

وعند التوجه للحصول على تصريح رسمي من الحكومة حول الحفل وتوقيته، نفى مصدر مطلع لوسائل إعلام محلية وعربية، علاقة الحكومة بالحفل أو تنظيمه، موضحة أن الحدث الموسيقي نظمته شركة خاصة.

من ناحيتها، دافعت الشركة المنظمة عن نفسها في تصريحات إعلامية، مؤكدة أن ”الحفل ليس صاخبًا، بل كان موسيقيًا كلاسيكيًا، تم الترتيب له وإجراء الحجوزات قبل فاجعة اللويبدة بفترة طويلة“.

يذكر أن الجهات الأمنية الأردنية، أعلنت، صباح اليوم السبت، انتشال آخر جثة من تحت أنقاض العمارة المنكوبة، بعد إخلاء 14 جثة وإخراج 10 مصابين من تحت الركام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العميد عامر السرطاوي ”إنه بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة استمرت 84 ساعة تمكنت فرق الإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض“.

فيما أعلن المركز الوطني للطب الشرعي، عن أن سبب وفاة الضحايا، هو الاختناق العنفي الناتج عن تساقط كتل إسمنتية ضاغطة على الصدر ومناطق الجهاز التنفسي، كاشفًا أن العمل جارٍ على تسليم الجثث إلى ذويها.

بدورها، فتحت النيابة العامة تحقيقًا جنائيًا بحق المقاول، الذي كان يحفر في المبنى خلال الأيام القليلة الماضية قبل انهياره، وأحد ورثة مالك البناء.