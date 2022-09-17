أبناء الإسكندرية يدشنون حملة لمنع إقامة حفل لمحمد رمضان

انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تطالب بمنع إقامة حفل الفنان محمد رمضان بمدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط تحت عنوان ”غير مرحب بك“.

وكان محمد رمضان قد أعلن إحيائه حفلا غنائيا كبيرا بمدينة الإسكندرية من خلال صفحته على فيسبوك بعنوان ”أقوى حفل في مصر“.

ونشرت صفحات تابعة للإسكندرية دعوات بمنع محمد رمضان من إقامة حفله هناك، حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل مشيرين إلى أن الإسكندرية هي مدينة الفن، وبلد سيد درويش لا يشرفها أن يغني بها محمد رمضان.

ونشر حساب يحمل إسم ”الاسكندراني“ صور محمد رمضان وعلق عليها قائلا: ”غير مرحب بيك في الاسكندرية يا محمد رمضان“.

ونشر حساب آخر باسم ”الاسكندرية“ على تويتر صورة لإعلان محمد رمضان معلقا: ”فتح أهالي الإسكندرية النار على مؤدي المهرجانات محمد رمضان، وذلك بعدما أعلن عن حفله هناك، مؤكدين رفضهم له في إشارة منهم إلى أن فنه ما هو إلا انحطاط وإسفاف.

وأضاف الحساب: ”يذكر أن هذه المرة الأولى التي يرفضون أهل الإسكندرية زيارة أحد“.

وعلق حساب آخر يحمل نفس الإسم: ”دشنت عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان (محمد رمضان غير مرحب بك في الإسكندرية)، في إطار رفضهم إحياء الفنان محمد رمضان أحد الحفلات في الإسكندرية، بسبب أن حفلاته تتضمن العري والابتذال والسوقية، وهذا لا يتماشى مع طبيعة وتقاليد أهل الإسكندرية“.

وعلق أحد نشطاء تويتر ويدعى ”حنا خليل“ على الحملة قائلا: ”كل الاحترام والتقدير لشعب مدينة الاسكندرية الجميلة ”محمد رمضان السرسجي غير مرغوب فيه وغير مرحب بيك في الأسكندرية، لا للإسفاف لا للانحطاط الأخلاقي“.