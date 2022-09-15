مؤلف فيلم "إبراهيم الأبيض" يدحض تصريحات باسم سمرة بشأن حذف مشاهده

رد الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، مؤلف فيلم ”إبراهيم الأبيض“ الذي عرض العام 2009، وقام ببطولته الفنان أحمد السقا، على تصريحات مواطنه الفنان باسم سمرة بشأن تدخل أحمد السقا لحذف مشاهده من الفيلم.

وأكد أبو الحسن أن مخرج الفيلم مروان حامد من غير الممكن أن يستجيب لرأي فنان إن لم يكن مقتنعًا بالأمر.

وكان باسم سمرة قد اتهم مواطنه الفنان أحمد السقا بالتدخل وحذف مشاهده من فيلم ”إبراهيم الأبيض“ بسبب خوفه من وجوده في الفيلم، مشيرا إلى أنه أشطر من أحمد السقا، حسب ما ورد في تقارير إعلامية مصرية.

وأوضح عباس أبو الحسن في منشور عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“: من حق أي ممثل بذل مجهود ووقت ومشاعر وأعصاب في عمل أنه يضايق لما يُحذف له أهم مشاهده ماستر سيين، قام بتصويره في 4 أيام معلقًا في الهواء بالحبال، وذلك ضمن مشهدين هم كل دوره“.

وأضاف: ”باسم عكس ما يبدو هو إنسان حساس وعاطفي جدا، ورغم معرفتي الكاملة أن المشهد حُذف لأسباب تقنية، وأن الضرر الأكبر قد وقع على المخرج نفسه، حيث إن حذف المشهد قد نال من قوة سرد الملحمة، لكني أتفهم أن العجلة والضغوط للحاق بمهرجان كان، لم تُمكن المنتج والمخرج انهم يتصلوا بباسم ويقعدوا معاه ويهتموا بتُوصيل المعلومة بشكل ملائم في الوقت الصحيح، فكانت صدمة هائلة له حينما علم قبل عرض الفيلم بساعات قليلة“.

وأضاف: ”ليس من الغريب أن يدور بعقله نظرية المؤامرة، وأن يسبب الموضوع تروما حقيقية لديه، خاصة أن هناك نجم كبير آخر، في نفس الفيلم، قد أثار شكوك مماثلة فيما يخص دوره وتحدث عنها كثيرًا، وتلك الشكوك أيضا لم تكن في محلها“.

وتابع: ”باسم بتركيبته النفسية الحساسة، تجعله أحيانا يعاني من التشكك في نوايا الآخرين تجاهه، خاصة إن لم يكونون واضحي النيات في عينه ومقرؤوين له، ولكن من منا ليس لديه تروما، وعُقد ومناطق حساسة من تجارب أليمة سابقة، تجعل من الطبيعي أحيانًا افتراض سوء النية والشعور بالظلم؟“.

وواصل: ”أعرف مروان حامد معرفة شبه كاملة، تجعلني أؤكد أنه من المستحيل، بل هو من الأنانية وحبه لعمله، من أن يحذف أو يضيف أو يعدل مشهد لكائن ما، ولو اطربقت السماء، وأن كل ما تم حذفه من المشاهد المصورة إما لعيوب تقنية، أو لكونها لن تؤثر في الفيلم، حين تتطلب منه تقصير مدته لأسباب إنتاجية تخص اقتصاديات دور العرض حينها“.

وهاجم عباس أبو الحسن الإعلامي عمرو الليثي، من دون ان يسميه، الذي أدار الحوار مع باسم سمرة قائلا: ”لكني أعتب على من يعتقد نفسه إعلاميًا كبيرًا، وهو زيه زي الصحافة الصفراء تمامًا.. على من شم الدماء فتحسس سكينه، من التقط كلمة فعرف الداء، وقرر أن ينكأ الجرح، من جرجره عامدًا إلى المياه العميقة وأغرقه في كلامه“، الى ان تساءل مستهجنا: هو ده الإعلام في نظرك؟.