"فرقة مياس" اللبنانية نحو العالمية بنيلها لقب "أمريكا غوت تالنت"

وصلت فرقة ”مياس“ اللبنانية إلى مستوى عالمي بنيلها المركز الأول في برنامج ”America’s Got Talent“، مقدمة أداء مذهلا في ختام البرنامج.

وتنال الفرقة مع هذا اللقب مليون دولار، وفرصة لأداء عرض بارز في فندق وكازينو ”الأقصر لاس فيغاس“.

وتمكنت الفرقة اللبنانية من لفت الأنظار للوحاتها الفنية المذهلة منذ انطلاق النسخة الـ17 من برنامج المواهب الأمريكية.

وتفاعلت نخب ومشاهير من اللبنانيين والعرب مع فوز ”مياس“، وكان على رأسهم سعد الحريري، الذي هنأ الفرقة بفوزها من خلال تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“.

وكتب سعد الحريري ”فرقة ”مياس“… أجمل الناس. مبروك!“.

وعلق نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي فرزلي على فوز الفرقة، بالقول ”فرقة #مياس هي مثال على الإبداع اللبناني في العالم وعلى كيفية النجاح رغم كل الظروف. مبروك للفرقة ومبروك للبنان“.

كما هنأها النائب ميشيل معوض ”#كرمالك_يا_لبنان الحلم صار حقيقة! مبروك ل #فرقة_مياس الفوز بلقب @AGT, مبروك للمبدع #نديم_شرفان مُصدّر الفنّ اللبناني للعالمية، ومبروك لروكسان فنيانوس فخر الصناعة الزغرتاوية!



#كرمالك_يا_لبنان الحلم صار حقيقة!

مبروك ل #فرقة_مياس الفوز بلقب @AGT , مبروك للمبدع #نديم_شرفان مُصدّر الفنّ اللبناني للعالمية، ومبروك لروكسان فنيانوس فخر الصناعة الزغرتاوية!

شكر كبير للاغتراب اللبناني على تصويته ودعمه، وشكر أكبر لمياس يلي حوّلوا الألم لأمل بهيدي الظروف الصعبة! pic.twitter.com/zNiHHFcoHw — Michel Moawad (@michelmoawad) September 15, 2022

واعتبر الإعلامي طلال الحاج أن الفرقة ”دخلت التاريخ“ كأول فرقة عربية تحصد اللقب ”فرقة ”الماياس“ اللبنانية فازت بالجائزة الأولى في برنامج المواهب ذي الشعبية العالية في أمريكا America Got Talent، وبجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي وعرض مسرحي ليلي في فندق الأقصر في لاس فيجاس. الفرقة دخلت التأريخ لكونها أول فرقة عربية تفوز بالجائزة الأولى في هذا البرنامج الشهير“.

فرقة "الماياس" اللبنانية فازت بالجائزة الاولى في برنامج المواهب ذي الشعبية العالية في آمريكا America Got Talent، وبجائزة قيمتها مليون دولار امريكي وعرض مسرحي ليلي في فندق الاقصر في لاس فيجاس. الفرقة دخلت التأريخ لكونها اول فرقة عربية تفوز بالجائزة الاولى في هذا البرنامج الشهير🇱🇧 https://t.co/UMAmkMZWSF — Talal Al-Haj (@TalalAlhaj) September 15, 2022

وكتبت الإعلامية منى أبو حمزة ”في عزّ الظمأ تأتون كماء عذبٍ في الصحراء. ألف مبروك“.

بدورها، هنأت الفنانة نجوى كرم، الفرقة ”شي بيكبّر القلب.. هيدا انتصار ومجد لـ #لبنان،ألف مبروك“.

وعلق الفنان راغب علامة ”#فرقة_مياس وسام على صدر الأرزة اللبنانيّة، لقد رفعتم اسم #لبنان عالياً، وكنتم الرسالة الحقيقيّة لوجه لبنان الجميل والمُشرق على العالم. ألف مبروك من قلب كلّ الشّعب اللبناني وعالمنا العربي“.

#فرقه_مياس وسام على صدر الأرزة اللبنانيّة 🇱🇧 لقد رفعتم اسم #لبنان عالياً، وكنتم الرسالة الحقيقيّة لوجه لبنان الجميل والمُشرق على العالم.

ألف مبروك من قلب كلّ الشّعب اللبناني وعالمنا العربي 🥳💙💙#راغب_علامة @mayyasofficial pic.twitter.com/3BuZSi75nt — RaghebAlama (@raghebalama) September 15, 2022

وعبرت إليسا بدورها عن فخرها بالفرقة، في تغريدة أوردتها باللغة الإنجليزية، لافتة إلى أنها أعادت ألق اسم لبنان.

واعتبرت الفنانة نانسي عجرم في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“ أن فوز ”مياس“ يستحقه لبنان.

YOU DID IT!!!! 🏆

You brought tears to our eyes and joy to our hearts!!!!

Lebanon deserves the win❤️

Mabrouuuukkkkkk🎉🎉🎉🎉🤩🤩🤩 #Mayyas #مياس — Nancy Ajram (@NancyAjram) September 15, 2022

كما قدمت الفنانة المصرية شريهان، تهانيها للفرقة اللبنانية، إذ علقت بالقول ”مبروك“.

وأشادت الروائية السعودية انتصار العقيل بالفرقة، مطالبة بدعوتها من قبل هيئة الترفيه لتقديم عروضها في المملكة.

كما هنأت الإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، مياس ”مبروك لـ لبنان فوز #فرقة_مياس ، أثبتم أن بلدكم بلد الفن والنجاح. بموهبتكم أطلقتم اسم #لبنان والوطن العربي إلى العالمية“.