"فرقة مياس" اللبنانية نحو العالمية بنيلها لقب "أمريكا غوت تالنت"

وصلت فرقة ”مياس“ اللبنانية إلى مستوى عالمي بنيلها المركز الأول في برنامج ”America’s Got Talent“، مقدمة أداء مذهلا في ختام البرنامج.

وتنال الفرقة مع هذا اللقب مليون دولار، وفرصة لأداء عرض بارز في فندق وكازينو ”الأقصر لاس فيغاس“.

وتمكنت الفرقة اللبنانية من لفت الأنظار للوحاتها الفنية المذهلة منذ انطلاق النسخة الـ17 من برنامج المواهب الأمريكية.

وتفاعلت نخب ومشاهير من اللبنانيين والعرب مع فوز ”مياس“، وكان على رأسهم سعد الحريري، الذي هنأ الفرقة بفوزها من خلال تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“.

وكتب سعد الحريري ”فرقة ”مياس“… أجمل الناس. مبروك!“.

وعلق نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي فرزلي على فوز الفرقة، بالقول ”فرقة #مياس هي مثال على الإبداع اللبناني في العالم وعلى كيفية النجاح رغم كل الظروف. مبروك للفرقة ومبروك للبنان“.

كما هنأها النائب ميشيل معوض ”#كرمالك_يا_لبنان الحلم صار حقيقة! مبروك ل #فرقة_مياس الفوز بلقب @AGT, مبروك للمبدع #نديم_شرفان مُصدّر الفنّ اللبناني للعالمية، ومبروك لروكسان فنيانوس فخر الصناعة الزغرتاوية!



واعتبر الإعلامي طلال الحاج أن الفرقة ”دخلت التاريخ“ كأول فرقة عربية تحصد اللقب ”فرقة ”الماياس“ اللبنانية فازت بالجائزة الأولى في برنامج المواهب ذي الشعبية العالية في أمريكا America Got Talent، وبجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي وعرض مسرحي ليلي في فندق الأقصر في لاس فيجاس. الفرقة دخلت التأريخ لكونها أول فرقة عربية تفوز بالجائزة الأولى في هذا البرنامج الشهير“.

وكتبت الإعلامية منى أبو حمزة ”في عزّ الظمأ تأتون كماء عذبٍ في الصحراء. ألف مبروك“.

بدورها، هنأت الفنانة نجوى كرم، الفرقة ”شي بيكبّر القلب.. هيدا انتصار ومجد لـ #لبنان،ألف مبروك“.

وعلق الفنان راغب علامة ”#فرقة_مياس وسام على صدر الأرزة اللبنانيّة، لقد رفعتم اسم #لبنان عالياً، وكنتم الرسالة الحقيقيّة لوجه لبنان الجميل والمُشرق على العالم. ألف مبروك من قلب كلّ الشّعب اللبناني وعالمنا العربي“.

وعبرت إليسا بدورها عن فخرها بالفرقة، في تغريدة أوردتها باللغة الإنجليزية، لافتة إلى أنها أعادت ألق اسم لبنان.

This is #lebanon babyyyyyyy😉 U made #lebanon great again 💃💃💃💃 Congratulations #mayyas Proud proud proud 👏 Winners of #AGT كرمالك يا لبنان pic.twitter.com/NSOcc7U5no

واعتبرت الفنانة نانسي عجرم في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“ أن فوز ”مياس“ يستحقه لبنان.

YOU DID IT!!!! 🏆

You brought tears to our eyes and joy to our hearts!!!!

Lebanon deserves the win❤️

Mabrouuuukkkkkk🎉🎉🎉🎉🤩🤩🤩 #Mayyas #مياس

