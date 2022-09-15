ناهد السباعي تنضم لوالدتها في الهجوم على محمد رمضان

دخلت الفنانة المصرية ناهد السباعي، على خط أزمة مواطنها الفنان محمد رمضان بعد حديثه عن جدها الفنان الراحل فريد شوقي.

يأتي ذلك بعد تحذير والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي بدورها حذرت رمضان من التعرض لوالدها فريد شوقي.

وكان رمضان، دافع عن نفسه في اتهامه بإفساد الذوق العام نتيجة أفلامه التي قدمها في بداية حياته مثل ”عبده موته“، معتبرًا أن بداية حياته العملية تشبه بداية فريد شوقي.

وقال رمضان إن ”الفنان فريد شوقي، قدَّم في بدايته فيلم (حميدو)، وكان يقوم بدور تاجر مخدرات، ويقوم بارتكاب الفاحشة مع إحدى السيدات ثم يقوم بقتلها بعد ذلك“.

وردت ناهد السباعي، في منشور عبر حسابها في منصة ”إنستغرام“ على رمضان، بالقول إن ”أفلام الجريمة التي قدمهما جدها الفنان الراحل فريد شوقي غيرت سلوك بشر للأفضل، وقوانين بلد للأرحم“.

ووجهت الفنانة المصرية حديثها لرمضان، قائلة ”لو متعرفش مين فريد شوقى، مش لازم ترجع لكتب التاريخ، اسأل غوغل“.

وأضافت ”أفلام الجريمة زمان غيرت سلوك بشر للأحسن وقوانين بلد للأرحم، وحش الشاشة ملك الترسو، الأسطى حسن، وحميدو“.

وكانت والدتها المنتجة ناهد شوقي، هاجمت الأربعاء، محمد رمضان، في منشور مماثل، معتبرة أن ”أفلامه أفسدت الذوق العام ولا يصح مقارنتها بأفلام فريد شوقي التي خدمت المجتمع“.

وقالت ”منتهى الجرأة من محمد رمضان، التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو وعبده موته“.

وأضافت ”أنصحك يا رمضان، لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم، التي خدمت المجتمع وغيرت قوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق، وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو من لقاء تلفزيوني (اتضح أنه قديم) دافع محمد رمضان، خلاله عن نفسه، ورفض تحميله مسؤولية إفساد الذوق العام بسبب أفلامه التي قدمها في بداية مشواره الفني.