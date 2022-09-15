الفنان المصري هيثم شاكر يكشف "أسرار" إصابته بالسرطان

كشف المطرب المصري هيثم شاكر، ”أسرار“ إصابته بالسرطان قبل 10 أعوام، وسبب إخفائه حقيقة مرضه عن والدته حتى وفاتها.

وقال خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي عبر فضائية “cbc”، إن ”فترة إصابة بالسرطان الأصعب في حياته خاصة أنه أخفى الخبر عن غالبية المقربين منه كان من بينهم والدته“.

وأضاف: ”مش بحب أشارك حد همومي، ومش بحب أصعب على حد، خبيت خبر مرضي عن والدتي وتوفيت بدون أن تعرف بموضوع إصابتي، لأنها كانت أقرب شخص ليا في الدنيا، ومكنتش هتستحمل خبر زي ده“.

وتابع: ”اكتشفت مرضى بسرطان القولون، حسيت وقتها أن حياتي انتهت، واستسلمت في البداية بانتظار الموت“.

واستطرد بالقول: ”كان فيه دكتور نفسي أتابع معه، نصحني بالاستمتاع بما تبقى لى من حياة، مع الوقت بدأت أتعلق بالحياة أكتر، وقربت من ربنا أكتر، لحد ما ربنا الحمد لله من عليا بالشفاء“.

وقال إن ”فترة مرضه جعلته يرتب أولوياته فيما يخص علاقته بالمقربين منه“، موضحا أن ”المواقف بتظهر الناس على حقيقتها، وفي ناس كانوا مقربين مني عرفتهم حقيقة مرضي عشان يكونوا جنبي لكن اكتشفت إنهم كانوا قريبين عشان الأضواء، وفي ناس كانوا بعيد عني وعرفوا بالصدفة ويستاهلوا يقربوا مني أكثر“.

وتطرق هيثم شاكر لسبب بكائه بشدة في حفله الأخير بمدينة جدة بالسعودية، قبل أيام، مشيرا إلى أنه ولد في المملكة وبنفس المدينة، وعندما كان يغني على المسرح مر أمام عينيه شريط حياته كاملا.

وأضاف: ”حسيت أن حلمي اتحقق خلاص بس كنت بفكر هل يا ترى هرجع أغني في البلد اللي اتولدت فيها ولا لا، خاصة وأني لم أغني في السعودية قبل حفلة جدة الأخيرة“.