الفنانة المصرية منى فاروق تكشف تفاصيل مرضها

كشفت الفنانة المصرية منى فاروق، عن إصابتها بانسداد في الشرايين بالإضافة إلى بعض المشاكل الصحية الأخرى.

وأوضحت منى فاروق في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية ”استوري“ على حسابها الشخصي على إنستغرام: ”أنا تعبانة أوي الفترة دي ادعولي جدا انسداد شرايين ونظري بيروح بقي 30% شايفين شكلي عامل ازاى، ومستنيه الورم اللي في عيني يخف واعمل عملية علشان ما ينفعش أعملها وفيه ورم كده“.

ومؤخرا هددت الفنانة منى فاروق بمقاضاة الأشخاص والصحفيين اللذين ينتقدونها أو ”يتناولون سيرتها بكلمات غير لائقة“، مشيرة إلى أنها ”لن تتهاون في حقها بعد الآن“.

وقالت منى فاروق في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على انستجرام قالت فيه: ”أنا عايزة بس أقولكم على حاجة مهمة.. أي حد بينقدني أو أي حد بيقول عني أي حاجة غير لائقة أنا هقاضيه، يالا بقا نعيش مع بعض شوية“.

وأضافت: ”أي جريدة أو أي موقع، أو أي صحفي لا يتحرى الدقة في الكلام اللي بيكتبه عن منى فاروق أنا هقاضيه.. يعني هقاضي الجريدة أو الموقع وهقاضي الصحفي اللي كتب واللي سمحلو يكتب“.

وقبل عامين فاجأت منى فاروق جمهورها بمقطع فيديو صادم هددت فيه بالانتحار بسبب ما تلقته من ”معايرة“ بعد خروجها من السجن إثر قضيتها مع المخرج خالد يوسف.

وظهرت فاروق في بث مباشر على موقع ”إنستغرام“ وهي منهارة وتبكي بحرقة وتقول: ”كل الناس بقت نبذاني وكل صحابي قطعوا علاقتهم بي، أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني“.