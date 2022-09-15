الفنانة السورية وعد البحري: تعرضت للتنمر والخذلان

كشفت المطربة السورية وعد البحري، سبب غيابها عن الساحة الفنية لعدة سنوات، مشيرة إلى أنها دخلت في ”حالة حزن واكتئاب“.

وقالت وعد البحري خلال استضافتها الأربعاء، ببرنامج ”الستات“ الذي يعرض عبر قناة ”النهار“ المصرية: ”تعرضت للتنمر بسبب زيادة وزني من الوسط الفني ومن أقرب الناس لي، وهذا الأمر كسرني وعرضني للحزن، وتسبب في ابتعادي عن العمل لمدة 3 أعوام“.

وأضافت: ”البني آدم اللي بيعاني من السمنة لازم الناس تحتويه، لأنه ممكن وزنه يزيد أكثر بسبب الزعل والحزن على حاله“.

وتابعت: ”الاختيار الخاطئ يدمر الإنسان، وزوجي السابق كان اختيارا خاطئا“.

وكشفت الفنانة السورية أنها ”انفصلت عن زوجها في عام 2018، لكنها لم تعلن عن ذلك بسبب الموروثات المجتمعية التي تعتبر أن الطلاق عيب“، مشيرة إلى أنه ”بالفعل الطلاق تجربة سيئة لا تتمناها لأحد“.

ونفت وعد البحري أن يكون سبب الطلاق هو الخيانة، مشيرة إلى أن ”الخذلان“ هو السبب الرئيسي، مشيرة إلى أنها ”أفنت حياتها في تقديم أشياء حتى اعتبرها الزوج مضمونة له“.

وكان المنتج المصري أحمد البنا قد أعلن في عام 2019 نبأ انفصاله رسميا عن المطربة السورية وعد البحري، بعد زواج دام سنوات أنجبا خلاله طفلهما الوحيد عيسى.

وأوضح البنا في تصريحات أدلاها آنذاك أن الطلاق حدث في شهر ديسمبر 2018 وذلك في ”أجواء هادئة وبمنتهى التفاهم والتراضي بينه وبين وعد“.

وعن سبب تكتمه وعدم الإعلان عن ذلك مسبقا، أكد البنا أنه ”فضّل التكتم على خبر الطلاق مراعاة لخصوصية الحياة الشخصية له ولطليقته وعد البحري“.