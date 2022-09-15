"لإخراج الجن منه".. "معالج روحي" يضرب شابا حتى الموت في مصر

لقى شاب مصري مصرعه يوم الأربعاء، على يد ”دجال“ انهال عليه ضربا بعصا بحجة استخراج الجن من جسده.

وتلقت مديرية أمن الشرقية بمصر، إخطارا من إحدى المستشفيات بوصول شاب في العشرين من عمره، متوفى وبجسده العديد من الكدمات.

وكشفت التحريات أن الشاب من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، اصطحبته أسرته إلى ”معالج روحي“ مقيم بقرية ”قهبونة“ بنفس المركز، من أجل استخراج الجن من جسده.

وأثناء وجودهم هناك قام ”المعالج الروحي“ بضرب الشاب بعصا ثقيلة بحجة استخراج الجن بهذه الطريقة، حتى لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة.

وقالت أسرة الشاب، إن هذا ”المعالج الروحاني مشهور في المركز بقدرته على استخراج الجن، وأن الضحية كان يعاني من مس شيطاني، وذهبوا إليه بعد نصيحة العديد من أبناء القرية“.

وقامت الشرطة بالقبض على الدجال، وتحرير محضر بالواقعة، وتحويله إلى النيابة، والتي بدورها أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بنقل الجثمان إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الوفاة.