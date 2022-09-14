سيدة سورية تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته (فيديو)

تعرض الفنان المصري هاني شاكر، لموقف محرج أثناء تواجده في سوريا لإحياء حفل غنائي، حيث توجهت سيدة نحوه وعانقته وقبلته أمام زوجته التي بدت عليها الدهشة من الموقف.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو صورته بنفسها، تظهر خلاله السيدة وهي تحتضن هاني شاكر، الذي قال لها وهو يضحك: ”بتعملي إيه“.

وظلت بوسي شلبي تردد: ”كفاية كده يا ميادة، يا ميادة عيب كده مراته واقفة“، إلا أن المعجبة التي تدعى ”ميادة“ لم تتوقف عن تقبيله.

ويستعد الفنان هاني شاكر، لإحياء حفلتين، يوم الخميس الجمعة، في العاصمة السورية دمشق، وسط ترحيب رسمي، فمن المقرر أن تقام حفلاته في دار الأسد للثقافة والفنون (دار الأوبرا)، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي السياحة والنقل.

وأعرب الفنان المصري، فور وصوله للعاصمة السورية، عن سعادته لحفاوة الاستقبال من قبل نقابة الفنانين في سوريا وعدد من المتواجدين في مطار دمشق، مؤكدا أن ما حدث ”شهادة ميلاد فنية جديدة بالنسبة له“.

وقال شاكر في تصريحات لوسائل إعلام سورية، إنه ”كان يتمنى هذه الزيارة منذ سنوات طويلة، منذ غيابه عن آخر حفل في سوريا منذ 15 عاما“.

وأضاف الفنان المصري: ”جمهور سوريا أبهرني بهذا الحب وأسرني بهذا الإقبال الكبير اللي أنا شايفه من جموع الشعب السوري بمختلف أعمارهم“.