مخرج "منعطف خطر" يرد على انتقادات استخدامه "الكروما"

حقق مسلسل ”منعطف خطر“ نجاحا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى منه عبر منصة ”شاهد vip“.

ونال العمل إشادات واسعة سواء من النقاد أو الجمهور، لكنه لم يخلُ من بعض الانتقادات.

وأثارت بعض اللقطات، من بينها مشهد السيارة، الذي استخدم فيه المخرج ”الكروما“ بدل التصوير في الشارع، جانبا من اللغط.

من جهته، رد مخرج المسلسل السوري السدير مسعود، على هذه الانتقادات، مشيرا إلى أنه ”لا يحب التبرير، ويفعل ما يراه مناسبا للعمل“.

وفسّر مسعود في تصريح لـ“إرم نيوز“ سبب استخدامه لـ“كروما“ بدلا من التصوير في الشارع.

وقال: ”كان لابد من الفصل بين الشخصيتين لأن بينهما خلافا كبيرا، ورؤيتي كمخرج ألا يظهرا بنفس الكادر وبينهما هذا الشقاق“، خاصة أنه ”لا يقدم عملا وثائقيا“ حسب وصفه.

وأضاف أن ”هذا الأمر ليس بجديد، ففي الماضي كانت مشاهد السيارات جميعها تصور داخل استوديوهات“.

وأشار المخرج السوري إلى أن ”الإخراج هو كتابة نص موازٍ للسيناريو ولكن من خلال الصورة، والرؤية الإخراجية تختلف من مخرج لآخر“.

وتابع: ”صنعنا مشاهد مطاردات تشبه كثيرا المشاهد التي تنفذ في هوليود“.

وأردف: ”وقت التصوير كنت على تواصل دائم من السيناريست كي نقدم مشاهد مختلفة عما يقدم في الوطن العربي، في الوقت نفسه تتناسب مع المجتمع المصري لكون المسلسل تدور أحداثه داخل مصر“.

وأعرب السدير مسعود، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المسلسل، مشيرا إلى أن ”فريق العمل كان بينهم تناغم، كذلك الكاتب والمنتج كانت لديهم المرونة لتنفيذ طلباتي في العمل“.

ومسلسل ”منعطف خطر“ مكون من 15 حلقة، وعرض عبر منصة ”شاهد VIP“.

وهو من تأليف محمد المصري، وإخراج السوري السدير مسعود، وإنتاج الأردني أيمن الزيود.

ويؤدي البطولة كل من ”باسل خياط وريهام عبد الغفور وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان“، وغيرهم.