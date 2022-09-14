لطفي لبيب: الفن المصري يمرض ولا يموت

قال الفنان المصري لطفي لبيب إن الفن المصري سيظل الرائد في المنطقة، رغم أن ”حاله في الفترة الحالية ليس على ما يرام“.

وأضاف لطفي لبيب في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”لا شك أن الفن المصري سيظل له الريادة في المنطقة العربية، وحتى وإن مرض قليلا لكنه لم ولن يموت، وهناك العديد من الفنانين الذين أثبتوا جدارتهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح لبيب أن ”جميع الفنانين في الوطن العربي يعلمون أن الفن المصري هو الرائد، واللهجة المصرية هي الأكثر انتشارا في الوطن العربي، ومعظم الفنانين العرب يحضرون إلى مصر ليقينهم بأنها هي مهد الفن“.

وتحدث لطفي لبيب عن المسرح الذي وصفه بـ“عشقه الأول والأخير“ قائلا إن ”المسرح هو أبو الفنون، ويعتبر البطارية الي تشحن الفنان ليستطيع النجاح والتميز في باقي ألوان الفن، ويظل التمثيل المسرحي هو الأقوى والأصدق“.

واعتبر أن الأزمات المالية هي التحدي الأبرز في مواجهة المسرح، سواء في دعم الحكومة والمنتجين للمسرح، أو بسبب ارتفاع سعر التذكرة التي لا تقارن مطلقا بسعر تذكرة السينما، موضحا أن ”سعر تذكرة السينما بـ 30 جنيها (1.5 دولار)، وسعر تذكرة المسرح بـ 300 جنيه (15 دولارا)، وفي ظل الحالة المادية الصعبة وارتفاع الأسعار سيختار المشاهد الأقل سعرا بكل تأكيد“.

وانتقد الفنان المصري الأعمال الكوميدية التي عرضت في السنوات الاخيرة، مشيرا إلى أن الكوميديا لم تعد تضحك الجمهور، ولكن جعلت الشعوب والأمم يضحكون على مصر التي تميزت بالكوميديا على مدى عقود عديدة، على حد قوله.

وبسؤاله عن أفضل كوميدي في مصر في الفترة الحالية قال: ”لا أحب صيغة التفضيل، كل فنان له مميزات وعيوب، ولا أحب أن أقيم الفنانين من حيث أفضل ممثل، وأفضل مخرج، وأفضل كاتب“.

وعن غيابه عن المسرح وانشغاله بالسينما في السنوات الماضية، أكد أن السبب هو دخوله في أزمات صحية متتالية تحول بينه وبين الوقوف على خشبة المسرح، مثل إصابته بجلطة، موضحا أنه ظل على خشبة المسرح لمدة 40 عاما، وإن استطاع أن يقف على خشبة المسرح مرة أخرى لن يتردد.

وحول شائعات الوفاة التي تطارد الفنانين من حين لآخر، التي لم يسلم منها هو الآخر قال ”اللي يقول يقول واللي يروج يروج، مرحبا بالموت إذا جاء، فالموت هو انتقال لمرحلة أكثر صدقا“.