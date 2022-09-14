ناهد فريد شوقي تحذر محمد رمضان من التعرض لوالدها

حذرت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، مواطنها الفنان محمد رمضان من التعرض لوالدها.

جاء هذا التحذير بعد تصريحات رمضان، عن فيلم ”حميدو“ الذي قدمه الفنان الراحل قبل 70 عامًا.

ودافع رمضان مؤخرا عن نفسه بعد اتهامه بإفساد الذوق العام بسبب أفلامه التي قدمها في بداية حياته مثل ”عبده موته“.

وأشار إلى أن ”الفنان فريد شوقي قدم في بدايته فيلم ”حميدو“، وكان يقوم بدور تاجر مخدرات، ويقوم بارتكاب الفاحشة مع إحدى السيدات ثم يقوم بقتلها بعدها“.

وقالت ناهد شوقي خلال تدوينة عبر حسابها على ”إنستغرام“: ”منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو وعبده موته“.

وأضافت: ”أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم، التي خدمت المجتمع وغيرت قوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق، وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو من لقاء تلفزيوني (اتضح أنه قديم) دافع محمد رمضان خلاله عن نفسه، ورفض تحميله مسؤولية إفساد الذوق العام بسبب أفلامه التي قدمها في بداية مشواره الفني.

وأشار إلى أنه من مواليد عام 1988، والشباب يرقصون بالأسلحة البيضاء من قبل ذلك بكثير، مؤكدًا أنه ليس سببًا لهذه الظاهرة.

ولفت في لقائه المسجل إلى أن معظم الفنانين في بدايتهم الفنية قدموا مثل هذه الأعمال مستشهدًا بـ ”ملك الترسو“ فريد شوقي.

واستطرد: ”أول بطولة لفريد شوقي كان فيلم حميدو، وكان في الفيلم يتاجر في المواد المخدرة، وبيغلط مع هدى سلطان، وبعد حملها منه يقتلها“.

وقال إن ”فيلم حميدو قريب من فيلم عبده موتة، بل في فيلمي مقتلش البطلة اللي حملت منه، وهناك نجوم كبار كانوا مضطرين أن يقدموا أشياءً أصعب من عبده موتة في بداياتهم، ومش هقول اسمهم عشان ميزعلوش مني“.

وتابع: ”يجب أن نحكم على الممثل من خطواته، عمر الشريف قال لي الممثل الكويس نحكم عليه بعد 10 أفلام“.