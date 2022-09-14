سوسن بدر تكشف تفاصيل أول أعمالها بالدراما الخليجية في "ولد أمه"

كشفت الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر، تفاصيل مشاركتها بالمسلسل الكويتي ”ولد أمه“، الذي يعتبر أولى تجاربها في الدراما الخليجية.

وقالت ”بدر“ خلال لقاء مصور مع برنامج ”mbc تريندينغ“ إن ترشيحها للمسلسل ”كان اختيار محمود بو شهري بطل العمل وحسين دشتي المخرج، وفهد العليوة المؤلف“.

وأضافت: ”عرفت لما جيت أن الاختيار كان بالإجماع، دي حاجة أسعدتني“.

وكشفت الفنانة المصرية عن الشخصية التي ستقدمها بالمسلسل.

وقالت: ”أنا زوجة مصرية لزوج كويتي، بتحصل ظروف وبفضل أنا وابني لوحدنا، من غير الأب بتحمل المسؤولية لحد ما يكبر“.

وأضافت: ”هنشوف حكاية ولد أمه، وهل بيثبت أنه قد المسؤولية والأمانة والتربية اللي اترباها“.

وعن تحدثها في بعض المشاهد باللهجة الكويتية أوضحت: ”كان ذلك مطلوبا جدا، الأم أحيانا تتكلم كويتي والابن يتكلم مصري، وده شيء منطقي في أحداث زي دي“.

بدوره، قال الفنان الكويتي محمود بوشهري حول مشاركته للفنانة سوسن بدر للمرة الأولى: ”أنا جهزت، ومهما اتجهزت هي ما تمثل، روحها تمثل“.

وأضاف بوشهري: ”سعيد جدا أن التقي بالأستاذة سوسن بدر، اتربينا على فنها، وحلم تحقق إني أقف مع قامة كبيرة، هرم من الأهرام المصرية“.

وبشأن تفاصيل المسلسل أشار إلى أن ”الاسم يوحي بأن هذا الشخص ”ولد أمه“، أي أنه ”مدلل لا يتحمل المسؤولية التي ربته أمه عليها“.

ولكن الحقيقة أن ”الشاب تربيه والدته على الرجولة وتحمل المسؤولية نظرا لغياب الأب“.

والعمل من إنتاج إيجل فيلمز، وتمثيل جمال الردهان، أحمد السلمان، نور الدليمي، أحلام حسن، حبيب غلوم وشيماء رحيمي.