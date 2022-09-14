المطربة بوسي: علمت بوفاة والدي بعد يومين من دفنه

قالت الفنانة المطربة المصرية بوسي، إنها علمت بوفاة والدها بعد يومين من دفنه، مشيرةً إلى أن هناك بعض الأشخاص لم تسمهم بأنهم يريدون تشويه صورتها.

وأضافت بوسي في تصريحات تلفزيونية: “لما اعرفت إن أبويا مات كلمت أخواتي وقالولي أدفن من يومين، وده عشان فيه ناس عاوزين يطلعوا شكلي وحش أمام الرأي العام”.

وردت على الانتقادات التي طالتها بسبب تجاهلها وفاة والدها بالقول: “مش هحضر ليه جنازة أبويا، حتى لو أذاني في يوم من الأيام، ومبحبش أرد على الهجوم عليا وبكتفي بالصمت، وبلاقي هجوم من الناس من غير متعرف الحقيقة وبتشتمني“.

وخلال التصريحات هاجمت المطربة المصرية مواطنها الفنان الشعبي سعد الصغير، بعدما قال إن ”والدها توفى وهو غضبان عليها لذلك عاد زوجها لزوجته الأولى، معتبرة أنه تعمد إثارة الجمهور ضدها“.

وردت على سعد الصغير بطريقة غير مباشرة بالقول:“لقيت واحد زميل طالع يقول ده أبويا ميت غضبان عليا، وهو عرف منين؟، انت كنت واقف على جنازته؟!“.

وأضافت: “ليه الناس بتدعي الكلام، والمشكلة أنهم زمايل ليا، ومش هقول اسمه، بس هو زعل أني معزمتوش في فرحي، طيب أعزمه بأمارة إيه؟!”.

وتطرق الحديث حول حقيقة انفصالها عن زوجها مواطنها مصفف الشعر هشام ربيع، بعد مرور أكثر من 90 يوما على الزفاف، قائلة: ”أنا مطلقتش، ولما لقيت الموضوع كتر نزلت صورنا مع بعض، والله العظيم ممسحتش صوري مع جوزي“.