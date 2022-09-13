إليسا تقاضي زياد برجي وأحمد ماضي بسبب أغنية "أنا وبس"

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، مقاضاتها لكل من مواطنيها الفنان زياد برجي، والشاعر الغنائي أحمد ماضي، بسبب اتهامها لهما بالتعدي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنيتها ”أنا وبس“.

ويأتي ذلك، بعد أيام من إعلان ”ماضي“، عن مقاضاة إليسا، بسبب طرحها للأغنية ”أنا وبس“ التي كتبها رغم النزاع القائم بينهما، والذي أشار خلاله إلى أنه لم يحصل على حقوقه المادية كاملة، فضلًا عن تشويهها للأغنية، على حد وصفه.

ونشرت إليسا، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا صادرًا عن موكلها القانوني المحامي اللبناني مارك حبقة، أشارت فيه إلى اتخاذها إجراءات قانونية ضد كل من الفنان برجي، والشاعر ماضي.

وقالت الفنانة اللبنانية في البيان، إنها ”أصدرت أغنية أنا وبس، بعد أن تنازل كل من زياد برجي، وأحمد ماضي، عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية، وتقاضيا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل“.

بيان عن الموكل القانوني الذي يمثلني مارك حبقة ! pic.twitter.com/e6sFzA4LW9 — Elissa (@elissakh) September 13, 2022

واتهمت في بيانها الثنائي بإعادة نشر الأغنية باسم مختلف، إذ قالت: ”قاما، بشكل مناف لأبسط القواعد القانونية والأدبية، بإعادة نشر الأغنية تحت عنوان (وبطير)، ضاربين عرض الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن، وأدبيات التعامل الأخلاقي“.

وأكدت إليسا، أن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية وقانونية بث ونشر أغنية ”وبطير“ التي تعكس صورة مقلدة ومقرصنة عن الأغنية الرسمية لها، وهي صاحبة ومالكة أغنية أنا وبس“.

وأشارت الفنانة اللبنانية في البيان، على لسان موكلها القانوني، إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ”لوقف التعدي على حقوقها المحمية قانونًا“.

بدوره رد الشاعر ماضي، بعد إعلان إليسا، مقاضاته بدقائق قليلة في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ معتبرًا أن ”عقلها صار على قده“.

أنا من رأيي تروحي ترفعي أثقال

وتعملي ملعب وتجمعي الأبطال

فهمنا إنّو عقلك صار على قدك

بس ما فهمنا شو شغلة اللي حَدِّك

في حدا يجاوب ع السؤال ؟؟؟#قريباً — Ahmad madi (@AhmadMadi) September 13, 2022

وكتب ماضي، موجهًا رسالته إلى إليسا، بطريقة غير مباشرة بالقول: ”أنا من رأيي تروحي ترفعي أثقالًا، وتعملي ملعبًا، وتجمعي الأبطال، فهمنا إنه عقلك صار على قدك بس ما فهمنا شو شغلة إللي حَدِّك، في حدا يجاوب على السؤال؟“.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية طرحت الأغنية، خلال موسم الصيف الجاري، عبر موقع الفيديوهات العالمي ”يوتيوب“، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.