من هو الشاعر والإعلامي الكويتي الراحل عامر السحلول؟

توفي الشاعر والإعلامي الكويتي عامر السحلول، الثلاثاء، أحد رواد الشعر النبطي في البلد الخليجي، إثر أزمة صحية تعرض لها في الأيام القليلة الماضية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

ويعد الراحل وجها إعلاميا بارزا شارك بتقديم برامج معنية بالشعر والأدب عبر الإذاعة والتلفزيون منذ سبعينيات القرن الماضي، وظهرت موهبته منذ سن مبكرة، حيث بدأ بتأليف وتنظيم بعض القصائد البسيطة التي كانت تغنى في الأعراس والمناسبات قبل تجاوزه سن العاشرة.

والسحلول من مؤسسي ديوانية شعراء النبطي حيث انتسب إليها مطلع 1978، وأصبح عضوا في لجنة الرقابة على النصوص في الديوانية وعضو اللجنة العليا فيها، وشارك الراحل بإعداد وتقديم برامج للإذاعة والتلفزيون، حيث أعد وقدّم برنامج من أدب البادية عبر الإذاعة، ثم أصبح مُعدا ومقدم برنامج ديوانية شعراء النبطي الشهير الذي بدأ عرضه على تلفزيون الكويت وتم خلاله استضافة العديد من الشعراء.

تم تأسيس ديوانية شعراء النبط منذ 1977 في منطقة خيطان، بأمر من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الذي كان وليا للعهد حينها، وتم بناء مقرها الجديد في محافظة الفروانية وتم افتتاحه 1982.

قدمت الديوانية الدعم للكثير من المواهب الشعرية من خلال برامجها في الإذاعة التلفزيون، وخرّجت أسماء لامعة في مجال الشعر والأدب الشعبي على مستوى الكويت والمنطقة، وللشاعر السحلول قصائد كثيرة، سبق وأن قال إنه يحتفظ بقصائده في أوراق مكتوبة، ومن أشهر قصائده قصيدة ”فعل الحدث“ التي تحدث فيها عن الغزو العراقي للكويت.

وتم تكريم الشاعر الراحل في 2017 من قبل ملتقى العوازم في حفل كرِم فيه أصحاب مواهب من أبناء القبيلة، كما حاز الراحل على المركز الأول عن فئة البرامج التلفزيونية في استبيان التميز للأدب الشعبي في الخليج 2019.