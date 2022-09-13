هاني شاكر يستعد لإحياء حفلتين في دمشق وسط ترحيب رسمي

يستعد الفنان المصري هاني شاكر، لإحياء حفلين، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة السورية دمشق، وسط ترحيب رسمي، فمن المقرر ان تقام حفلاته في دار الاسد للثقافة والفنون (دار الأوبرا)، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي السياحة والنقل.

وأفادت تقارير من العاصمة السورية ان الفنان هاني شاكر استُقبل لدى وصوله، أمس الإثنين، إلى دمشق بحفاوة لافتة، فيما تم بيع بطاقات الحفل بأسعار رمزية.

ومع وصوله إلى العاصمة السورية، كان في استقباله نقيب الفنانين السوريين محسن غازي.

وأعرب الفنان المصري، فور وصوله للعاصمة السورية، عن سعادته لحفاوة الاستقبال من قبل نقابة الفنانين في سوريا وعدد من المتواجدين في مطار دمشق، مؤكدا أن ما حدث ”شهادة ميلاد فنية جديدة بالنسبة له“.

وقال شاكر في تصريحات لوسائل إعلام سورية، إنه كان يتمنى هذه الزيارة منذ سنوات طويلة، منذ غيابه عن آخر حفل في سوريا منذ 15 عاما.

وأضاف الفنان المصري: “جمهور سوريا أبهرني بهذا الحب وأسرني بهذا الإقبال الكبير اللي أنا شايفه من جموع الشعب السوري بمختلف أعمارهم”.

تصريح الفنان العربي #هاني_شاكر لحظة وصوله إلى مطار دمشق الدولي pic.twitter.com/OO8uqpdEmH — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) September 13, 2022

وتابع: “الحقيقة ده بالنسبالي بيمثل شهادة تقدير وشهادة ميلاد فنية جديدة لي على أرض سوريا، فالبرغم من البعد السنوات الماضية لكني ما زلت أنا في وجدان الشعب السوري زي ما والله الشعب السوري ما زال في وجداني لحد النهاردة”.

وأردف: “اتذكر دايما آخر الحفلات اللي عملتها في سوريا من حوالي 15 سنة، وهذا الاستقبال الرائع في حب وعشق كبير بيني وبين الشعب السوري، من زمان”.

وشهد مركز بيع التذاكر في دار أوبرا دمشق، نهاية الأسبوع الماضي، حالة من التدافع والفوضى على شراء التذاكر، ما تسببت في إغماءات وإصابات عديدة وسط الحاضرين.