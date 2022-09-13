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هاني شاكر يستعد لإحياء حفلتين في دمشق وسط ترحيب رسمي
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2022 15:13 GMT
تاريخ التحديث: 13 سبتمبر 2022 16:25 GMT

هاني شاكر يستعد لإحياء حفلتين في دمشق وسط ترحيب رسمي

يستعد الفنان المصري هاني شاكر، لإحياء حفلين، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة السورية دمشق، وسط ترحيب رسمي، فمن المقرر ان تقام حفلاته في دار الاسد

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المصدر: مصطفى سعداوي - إرم نيوز

يستعد الفنان المصري هاني شاكر، لإحياء حفلين، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة السورية دمشق، وسط ترحيب رسمي، فمن المقرر ان تقام حفلاته في دار الاسد للثقافة والفنون (دار الأوبرا)، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي السياحة والنقل.

وأفادت تقارير من العاصمة السورية ان الفنان هاني شاكر استُقبل لدى وصوله، أمس الإثنين، إلى دمشق بحفاوة لافتة، فيما تم بيع بطاقات الحفل بأسعار رمزية.

ومع وصوله إلى العاصمة السورية، كان في استقباله نقيب الفنانين السوريين محسن غازي.

وأعرب الفنان المصري، فور وصوله للعاصمة السورية، عن سعادته لحفاوة الاستقبال من قبل نقابة الفنانين في سوريا وعدد من المتواجدين في مطار دمشق، مؤكدا أن ما حدث ”شهادة ميلاد فنية جديدة بالنسبة له“.

وقال شاكر في تصريحات لوسائل إعلام سورية، إنه كان يتمنى هذه الزيارة منذ سنوات طويلة، منذ غيابه عن آخر حفل في سوريا منذ 15 عاما.

وأضاف الفنان المصري: “جمهور سوريا أبهرني بهذا الحب وأسرني بهذا الإقبال الكبير اللي أنا شايفه من جموع الشعب السوري بمختلف أعمارهم”.

وتابع: “الحقيقة ده بالنسبالي بيمثل شهادة تقدير وشهادة ميلاد فنية جديدة لي على أرض سوريا، فالبرغم من البعد السنوات الماضية لكني ما زلت أنا في وجدان الشعب السوري زي ما والله الشعب السوري ما زال في وجداني لحد النهاردة”.

وأردف: “اتذكر دايما آخر الحفلات اللي عملتها في سوريا من حوالي 15 سنة، وهذا الاستقبال الرائع في حب وعشق كبير بيني وبين الشعب السوري، من زمان”.

 

 

وشهد مركز بيع التذاكر في دار أوبرا دمشق، نهاية الأسبوع الماضي، حالة من التدافع والفوضى على شراء التذاكر، ما تسببت في إغماءات وإصابات عديدة وسط الحاضرين.

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