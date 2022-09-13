الموت يغيب الشاعر والإعلامي الكويتي عامر السحلول

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، الشاعر والإعلامي الكويتي عامر السحلول، أحد رواد الشعر النبطي في البلد الخليجي، عقب عقود قضاها في عالم الشعر والأدب.

وتوفي الشاعر السحلول إثر أزمة صحية تعرض لها في الأيام القليلة الماضية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

اللهم اشف أبي والبسه ثوب الصحة والعافية عاجل غير اجل https://t.co/TyBTFwrS8Y — عَبدالله (@yallws) September 5, 2022

ونعى أبناء الشاعر الراحل والدهم بتغريدات عبر ”تويتر“ أكدوا فيها أن والدهم قد فارق الحياة عقب الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرًا، وأنه تم دفنه عقب صلاة عصر اليوم في مقبرة صبحان.

بـقــلــوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

انتقل إلى رحمة الله تعالى (والدي)

عامر حماد السحلول الدفان اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة صبحان باذن الله إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون العزاء بالمقبرة فقط — حماد عامر السحلول (@a8llek_) September 13, 2022

ونشر حساب ديوانية شعراء النبط، الذي يعتبر السحلول أحد أبرز منتسبيها منذ تأسيسها عام 1977، نعيًا للشاعر الراحل، ووصفه بأنه ”أحد أعمدة شعراء الديوانية منذ 4 عقود، وذو إرث وتاريخ كبيرين“.

بقلوب راضية،بقضاءالله وقدره يتقدم

أمين السرالسيد:

نصارالخمسان ومنتسبي الديوانية

بخالص العزاء لفقيدهم الاعلامي والمذيع #عامر_السحلول رحمه الله احد أعمدة شعراءالديوانيةمنذُ4 عقود ذو أرث وتاريخ كبير

نسأل الله تعالى أن يغفرله ويرحمه

إنا لله وإنا إليه راجعون

خالص عزائنا لأسرته ومحبيه pic.twitter.com/Xa4u9bvsVn — ديوانية شعراء النبط (@DiwaniyaOfPoets) September 13, 2022

وعبر كثير من الأكاديميين والنشطاء عن حزنهم لوفاة الشاعر السحلول، الذي اعتبروه أحد الشعراء الذين ساهموا بالحفاظ على الشعر النبطي وازدهاره، وأشادوا بدوره الإعلامي في تقديم برنامج ديوانية شعراء النبط.

وقال الشاعر والإعلامي سعد بن عميان العجمي: ”فقدت الساحة الشعبية الخليجية بصفة عامة والساحة الشعبية الكويتية بصفة خاصة الشاعر والإعلامي والأديب الفقيد الغالي عامر السحلول.. عرفناه من قرب وزميل مهنة اتصف بالأخلاق الحميدة والصفات الطيبة.. رحمه الله خالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه“.

#عامر_السحلول

فقدت الساحه الشعبيه الخليجيه بصفة عامة والساحه الشعبيه الكويتيه بصفة خاصة الشاعر والاعلامي والاديب الفقيد الغالي عامر السحلول عرفناه من قرب وزميل مهنه اتصف بالأخلاق الحميده والصفات الطيبه رحمه الله خالص العزاء لاسرة الفقيد وذويه pic.twitter.com/Y5T0h0EsPt — سعد بن عميان العجمي (@ajmi_saad) September 13, 2022

وأشار الإعلامي والكاتب الكويتي وليد إبراهيم الأحمد إلى العلاقة التي ربطته بالشاعر الراحل، قائلًا: ”فقدت #الكويت اليوم أحد روّاد الأدب والموروث الشعبي الشاعر والإعلامي#عامر_السحلول وقد ترافقنا معا قبل سنوات في الأردن ضمن وفد كويتي فلم أجد منه إلا كل تواضع وصفاء قلب. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك“.

فقدت #الكويت اليوم أحد روّاد الأدب والموروث الشعبي الشاعر والإعلامي #عامر_السحلول

وقد ترافقنا معا قبل سنوات في الاردن ضمن وفد كويتي فلم اجد منه الا كل تواضع وصفاء قلب.

اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/KNKqDOff08 — وليد ابراهيم الاحمد (@Bomubarak1963) September 13, 2022

بدوره، نعى الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي الشاعر السحلول، وقال: ”يا مال الجنة يا #عامر_السحلول ذلك الإنسان النقي الطيب صاحب الأخلاق الراقية.. عزاؤنا الحار لعائلة السحلول الكريمة بوفاته“.

يا مال الجنة يا #عامر_السحلول

ذلك الانسان النقي الطيب صاحب الاخلاق الراقية

عزاؤنا الحار لعائلة السحلول الكريمة

بوفاته

سائلين المولى عز وجل ان يغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه الجنة https://t.co/ITwQlzg0Ke — أ.د. علي الزعبي (@ali_alzuabi) September 13, 2022

ونشر الناشط محمد العنزي مقطعًا للشاعر الراحل أثناء تقديمه أحد البرامج الشعرية، وقال: ”المغفور له كان أحد أهم الأسماء في المحافظة على الموروث الشعبي بآخر 40 سنة وساهم بشكل كبير بتقديم برنامج #ديوانية_شعراء_النبط“.

رحم الله الراحل #عامر_السحلول أبو بدر والذي أعلن عن وفاته اليوم الثلاثاء 2022/9/13 الله يرحمه ويبيحه ويتجاوز عنه ويسكنه الجنة ، عظم الله أجر أبناءه وعائلته ..المغفور له كان أحد أهم الأسماء في المحافظة عن الموروث الشعبي بآخر 40سنة وساهم بشكل كبير بتقديم برنامج #ديوانية_شعراء_النبط pic.twitter.com/ePUl4a49kz — محمد العنزيⓂ️ (@Mohammedalanzii) September 13, 2022

وانتسب الشاعر السحلول لديوانية شعراء النبط مطلع عام 1978، وأصبح عضوًا في لجنة الرقابة، ثم أصبح معدًا ومقدمًا في برنامج من أدب البادية عبر الإذاعة، ثم أصبح مُعد ومقدم برنامج ديوانية شعراء النبط.

وسبق أن كشف الشاعر الراحل أن موهبته الشعرية بدأت منذ سنوات طفولته حيث بدأ بتأليف قصائد عاطفية بسيطة قبل أن يتجاوز عمره الـ 10 سنوات.