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الموت يغيب الشاعر والإعلامي الكويتي عامر السحلول
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2022 13:40 GMT
تاريخ التحديث: 13 سبتمبر 2022 15:00 GMT

الموت يغيب الشاعر والإعلامي الكويتي عامر السحلول

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، الشاعر والإعلامي الكويتي عامر السحلول، أحد رواد الشعر النبطي في البلد الخليجي، عقب عقود قضاها في عالم الشعر والأدب. وتوفي الشاعر

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، الشاعر والإعلامي الكويتي عامر السحلول، أحد رواد الشعر النبطي في البلد الخليجي، عقب عقود قضاها في عالم الشعر والأدب.

وتوفي الشاعر السحلول إثر أزمة صحية تعرض لها في الأيام القليلة الماضية لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

ونعى أبناء الشاعر الراحل والدهم بتغريدات عبر ”تويتر“ أكدوا فيها أن والدهم قد فارق الحياة عقب الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرًا، وأنه تم دفنه عقب صلاة عصر اليوم في مقبرة صبحان.

ونشر حساب ديوانية شعراء النبط، الذي يعتبر السحلول أحد أبرز منتسبيها منذ تأسيسها عام 1977، نعيًا للشاعر الراحل، ووصفه بأنه ”أحد أعمدة شعراء الديوانية منذ 4 عقود، وذو إرث وتاريخ كبيرين“.

وعبر كثير من الأكاديميين والنشطاء عن حزنهم لوفاة الشاعر السحلول، الذي اعتبروه أحد الشعراء الذين ساهموا بالحفاظ على الشعر النبطي وازدهاره، وأشادوا بدوره الإعلامي في تقديم برنامج ديوانية شعراء النبط.

وقال الشاعر والإعلامي سعد بن عميان العجمي: ”فقدت الساحة الشعبية الخليجية بصفة عامة والساحة الشعبية الكويتية بصفة خاصة الشاعر والإعلامي والأديب الفقيد الغالي عامر السحلول.. عرفناه من قرب وزميل مهنة اتصف بالأخلاق الحميدة والصفات الطيبة.. رحمه الله خالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه“.

وأشار الإعلامي والكاتب الكويتي وليد إبراهيم الأحمد إلى العلاقة التي ربطته بالشاعر الراحل، قائلًا: ”فقدت #الكويت اليوم أحد روّاد الأدب والموروث الشعبي الشاعر والإعلامي#عامر_السحلول وقد ترافقنا معا قبل سنوات في الأردن ضمن وفد كويتي فلم أجد منه إلا كل تواضع وصفاء قلب. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك“.

بدوره، نعى الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي الشاعر السحلول، وقال: ”يا مال الجنة يا #عامر_السحلول ذلك الإنسان النقي الطيب صاحب الأخلاق الراقية.. عزاؤنا الحار لعائلة السحلول الكريمة بوفاته“.

ونشر الناشط محمد العنزي مقطعًا للشاعر الراحل أثناء تقديمه أحد البرامج الشعرية، وقال: ”المغفور له كان أحد أهم الأسماء في المحافظة على الموروث الشعبي بآخر 40 سنة وساهم بشكل كبير بتقديم برنامج #ديوانية_شعراء_النبط“.

 

وانتسب الشاعر السحلول لديوانية شعراء النبط مطلع عام 1978، وأصبح عضوًا في لجنة الرقابة، ثم أصبح معدًا ومقدمًا في برنامج من أدب البادية عبر الإذاعة، ثم أصبح مُعد ومقدم برنامج ديوانية شعراء النبط.

وسبق أن كشف الشاعر الراحل أن موهبته الشعرية بدأت منذ سنوات طفولته حيث بدأ بتأليف قصائد عاطفية بسيطة قبل أن يتجاوز عمره الـ 10 سنوات.

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