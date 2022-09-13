فرقة "ميرور" تكشف عن تطور جديد بصحة "فونغ".. وملياردير يتكفل بعلاج "مو"

كشفت فرقة ”ميرور“ الصينية، عن آخر التطورات في وضع كل من عضويها الصحي ”فونغ“ و“مو“ بعد حادثة سقوط الشاشة.

وكانت شاشة عرض عملاقة قد سقطت على عضوي الفريقين ”فونغ“ و“مو“، خلال إحياء الفرقة لحفل في هونغ كونغ نهاية تموز/ يوليو الماضي.

وأصابت الشاشة في حينها، المؤدي ”مو“ بشكل مباشر على رأسه، بينما سقطت لاحقا على ”فونغ“.

وفيما أعلن بيان للمستشفى الذي تلقى فيها ”فونغ“ العلاج عن خروجه بعد أيام من إصابته، عادت الفرقة لتكشف عن تراجع في صحته.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022

وأوضحت ”ميرور“ في سلسلة تغريدات عبر حسابها في ”تويتر“ أنه رغم خروج ”فونغ“ من المستشفى، فقد استمر بتلقي العلاج المكثف في منزله، إلا أن صحته الجسدية والنفسية ساءت هذا الأسبوع.

وأكدت الفرقة أنها ستنشر المزيد من التفاصيل بشأن حالة ”فونغ“ الصحية في وقت لاحق.

فيما أعلنت ”ميرور“ أن الملياردير الصيني ريتشارد ليو، زار المصاب الآخر ”مو“، والذي تعرض لإصابة جسيمة أدت إلى فقدانه الحركة بشكل كامل.

وأعلنت أن رجل الأعمال قدم دعما ماليا لعائلة ”مو“ بقيمة 1.3 مليون دولار.

وأضافت في تغريداتها، أن الملياردير ناقش مع عائلة ”مو“ خيارات العلاج الطبي المتاحة لحالته، وتعهد بتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لمساعدته على التعافي.

وكان مقطع الفيديو الذي وثق حادثة سقوط الشاشة على عضوي فرقة ”ميرور“ قد تم تداوله على مستوى عالمي.

وأعلنت الفرقة منذ ذلك الحين توقفها عن إحياء الحفلات، مساندة لعضوي فرقتها اللذين أصيبا بشكل بالغ.