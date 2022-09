فرقة "ميرور" تكشف عن تطور جديد بصحة "فونغ".. وملياردير يتكفل بعلاج "مو"

كشفت فرقة ”ميرور“ الصينية، عن آخر التطورات في وضع كل من عضويها الصحي ”فونغ“ و“مو“ بعد حادثة سقوط الشاشة.

وكانت شاشة عرض عملاقة قد سقطت على عضوي الفريقين ”فونغ“ و“مو“، خلال إحياء الفرقة لحفل في هونغ كونغ نهاية تموز/ يوليو الماضي.

وأصابت الشاشة في حينها، المؤدي ”مو“ بشكل مباشر على رأسه، بينما سقطت لاحقا على ”فونغ“.

وفيما أعلن بيان للمستشفى الذي تلقى فيها ”فونغ“ العلاج عن خروجه بعد أيام من إصابته، عادت الفرقة لتكشف عن تراجع في صحته.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022