وفاة المخرج الفرنسي جان لوك غودار

توفي المخرج السينمائي الفرنسي جان لوك غودار، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما.

ويعد غودار عراب الموجة السينمائية الجديدة في فرنسا، حيث أدى اقتحامه لموضوعات محظورة واستخدامه لقوالب روائية جديدة إلى ثورة في مؤسسة صناعة الأفلام وظل يلهم مخرجين متمردين حتى بعد عقود من ذروة نشاطه في الستينيات.

وولد غودار في باريس، ودرس بجامعة السوربون، حيث انضم إلى مجموعة هواة سينما فرنسيين أثناء الدراسة الجامعية.

قدم غودار فيلمه الطويل الأول ”حتى انقطاع النفس“ عام 1960، وحاز على إعجاب النقاد والجمهور.

وتضمن الفيلم العديد من الإشارات إلى عناصر من الأفلام الأمريكية، ووظف العديد من التقنيات المستحدثة في المونتاج.

بدأ في الستينيات بدمج السياسة في الأفلام، مثل Alphaville وبيير المجنون، اللذين عبرا عن الاغتراب.

ثم بدأ يميل للرسالة السياسية الواضحة في أفلامه مثل ”رجولي أنثوي“، عام 1966 وفي ”صنع في الولايات المتحدة“.