سجن شاعر سعودي إثر دعوى كيدية على وليد الدواس

قال مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي وليد الدواس إنه انتصر في قضيته ضد شاعر بارز حاربه طويلا ولفق بحقه ”اتهامات كيدية“.

وبحسب صحيفة ”عاجل“ المحلية، أودِع شاعر شاب في السجن لتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضده من المحكمة الجزائية في بريدة، بسبب تقديمه دعوى كيدية ضد الدواس، زاعما فيها تعرضه للكذب والتدليس بقصد الإساءة وتشويه السمعة.

وعلى خلفية تنفيذ الحكم، خرج الدواس في فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“، قائلا إنه في دولة عظيمة مهما طال الزمن فيها لا بد أن تنتصر إن كنت صاحب حق“، وأضاف أنه تعرض للكثير من الأذى بسبب هذا الشاعر. وتابع: ”يعني قبل سنة فيه واحد حاربني وأذاني وفي المحاكم بس الحمدلله أبشركم وكسبنا القضية واتكلم كلام جارح علي وتفاصيل كثيرة اذاني، بس الحمدلله نحن نعمة بدولة عظيمة، حقك ما يضيع اذا انت ما اخطيت“.

واستطرد: ”لكن الحمدلله مهما اخطيت وسويت نفسك ذكي وإنك كبير وإنك عظيم وإنك سليط اللسان وإنك تنجو من هذه القضية، ولكن الحمدلله ربك حكيم وعنا دولة عظيمة وتعرف منهو الظالم والمظلوم“.

وألمح المشهور السعودي لإمكانية تنازله عن القضية ضد الشاعر، مبينا أنه ”صاحب قلب رحيم“.

ولم يكشف الدواس عن هوية الشاعر المعني، لكن خلافات وتبادل اتهامات دبت بينه وبين مواطنه الشاعر زياد بن نحيت منذ خمس سنوات على الأقل.

وبدأ الخلاف بين الطرفين عندما سخر بن نحيت من وليد الدواس عبر سناب شات، واتهمه أنه مجرد أداة للتسلية والترفيه لأحد رجال الأعمال.

وخرج الدواس آنذاك في فيديو كذلك عبر ”سناب شات“ ليرد على زياد بن نحيت، باتهامه بـ“الاحتيال“، وكشف أن بن نحيت تخلف عن سداد مستحقات مالية تخص متعهدا لتقديم القهوة والشاي وتهرب من ذلك، فقام رجل الأعمال المعني حينها بسداد مستحقات المتعهد.

ولاحقا، خرج كل من وليد الدواس وزياد بن نحيت ليعلنا الصلح بينهما في فيديو قاما ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشددا أن الخلافات بينهما انتهت.

لكن ما لبثت أن دبت الخلافات من جديد، ليقوم بن نحيت برفع دعوى قضائية، طالب فيها بمنع ”الدواس“ من استخدام مواقع التواصل وتعويضه بمبلغ مليون ريال (270 ألف دولار) عن كل سنة من تاريخ نشر الإساءة، بالإضافة لمعاقبته لما سبّبه من ضرر معنوي ونفسي.

وبحسب صحيفة ”عاجل“، قضت الدائرة الجزائية برفض الدعوى التي تقدم بها الشاعر، مؤكدة أنها دعوى كيدية، وقضت بسجنه (المدعي) أصالة لتقديمه الدعوى الكيدية، وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، وذلك لأن الدعوى قصد بها الإضرار بالخصم مع علمه بعدم أحقيته بالدعوى.

وجاء في صكّ الحكم أن الشاعر الشهير اتهم الدواس بسبّه في برنامج سناب شات، وذلك بذكر مواقف فيها إساءة له، وأن هذه المواقف التي ذكرها غير صحيحة، ولحقه ضرر مادي ومعنوي من ذلك، وهو ما نفاه ”الدواس“.

وغاب زياد بن نحيت عن الظهور عبر حسابه ”انستغرام“، الذي ينشط عليه باستمرار، منذ عدة أيام.