مؤلف فيلم الجزيرة يرد على باسم سمرة بشأن استبعاده لصالح أحمد السقا

نفى المخرج والمؤلف المصري محمد دياب، مؤلف فيلم الجزيرة الذي عرض عام 2007، أن بطل الفيلم الفنان أحمد السقا تدخل في السيناريو واستبعد الفنان باسم سمرة من الجزء الثاني من الفيلم بموته في الجزء الأول خشية من زيادة نجومية الأخير على السقا.

وكان باسم سمرة قال في تصريحات تلفزيونية، إن وفاته في الجزء الأول من فيلم الجزيرة كانت مقصودة بتدخل من أحمد السقا بطل الفيلم، وذلك حرصا منه على عدم مشاركته بالجزء الثاني، لأنه إن شارك به ”كان هيقعد السقا في بيته لأنه أشطر واحد“، على حد تعبيره.

ورد مؤلف الفيلم عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ نافيا ما قاله باسم سمرة بالقول: ”الموهوب باسم سمرة صرح أن النجم أحمد السقا هو اللي ورا موته في فيلم الجزيزة و استبعاده من الجزء التاني“.

وأضاف: ”كمؤلف لفيلم الجزيرة شهادتي أن أحمد السقا عمره ما تدخل في حرف في السيناريو، مخرج الفيلم الأستاذ شريف عرفة معندوش نجوم يفرضوا رأيهم و لا حتى يتدخلوا في العمل“.

وأوضح محمد دياب: ”شخصية (حسن) اللي لعبها باسم السمرة مستوحاة من شخصية حقيقية ماتت في الحقيقة وده سبب إني اخترت أموت الشخصية“.

واختتم: ”اللي متفق فيه مع باسم أنه ممثل عبقري ويستحق اكتر من النجومية والنجاح اللي هو فيه“.

وكان الفنان باسم سمرة كشف خلال تصريحات تلفزيونية، لأول مرة عن خلاف اندلع بينه وبين مواطنه الفنان أحمد السقا بسبب حذف مشاهده من فيلم ”إبراهيم الأبيض“ الذي عرض عام 2009، على حد قوله، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو أن وجوده في العمل سيظهر ضعفهم، مؤكدا أنه أفضل من أحمد السقا.

وبسؤاله إن كان ”أشطر“ من أحمد السقا أجاب: ”بكتير طبعا“، مؤكدا أنهم السبب وراء موت شخصية حسن التي قدمها حتى لا يشارك في الجزء الثاني.

وكشف باسم سمرة عن واقعة أخرى في فيلم ”إبراهيم الأبيض“ الذي جسد السقا دور البطولة به، مؤكدا أنهم قاموا بحذف مشاهده لأن وجوده بالفيلم ”هيعمل قلق“، بحسب قوله.