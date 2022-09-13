حلمي بكر: هاني شاكر السبب في انتشار "الفن الهابط"

هاجم الموسيقار المصري حلمي بكر مواطنه الفنان هاني شاكر، مشيرا إلى أن فترة توليه رئاسة نقابة المهن الموسيقية كانت من أسوأ فترات النقابة.

وأضاف حلمي بكر خلال لقاء مع برنامج et بالعربي أن هاني شاكر هو السبب في انتشار ”الفن الهابط“ الآن، بسبب التصاريح التي أعطاها لمطربي المهرجانات، مؤكدا أن هاني شاكر فنان عظيم، لكنه إداري (فاشل)، بحسب تعبيره.

ورغم كل ما فعله الفنان هاني شاكر لمحاربة مطربي المهرجانات، إلا أن حلمي بكر حمله مسؤولية إفساد الذوق العام وانتشار الفنان الهابط بسبب تصريحه لهم بالغناء، مستطردا: ”وما خفي كان أعظم.. فيه بلاوي“ على حد قوله.

وأعلن حلمي بكر دعمه للفنان مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين، موضحا أنه أصلح شخص لإدارة النقابة في هذه المرحلة، مؤكدا: ”الفترة اللي كان ماسك فيها نقيب علمهم الأدب، علشان كده مش عايزينه“.

وأشار إلى أن المرشحين الآخرين هدفهم تفتيت الأصوات، متسائلا، كيف لأشخاص ليس لديهم شعبية أو كيان أن يترشحوا على كرسي النقيب، واصفا ترشحهم بـ ”لعبة تفتيت الأصوات“.

وتقدم الفنان المصري مصطفى كامل الأحد، بأوراقه للترشح لشغل مقعد نقيب المهن الموسيقية خلفا للفنان هاني شاكر، وذلك بعد أن كان قد أقسم على عدم الترشح لمقعد النقيب مرة أخرى بعد الدورة التي خاضها نقيبا للموسيقيين قبل أن ينتزع هاني شاكر المنصب منه.

وأوضح مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ”ON“ المصرية: ”عملت استخارة وترشحت لنقابة الموسيقيين بإلحاح من زملائي وبقالي فترة مانع نفسي عن العمل العام وقررت التفرغ لبيتي وأولادي حتى عندما عرض علي السيناريست دكتور مدحت العدل جمعية المؤلفين والملحنين اعتذرت ودعمت العدل في ذلك لأن قراري كان حينها واضحًا ونهائيًا واكتفيت بما قدمته الفترة الماضية“.

وتابع كامل: ”كنت عاوز أركز في فني وبيتي وعيالي لكن مع إلحاح الزملاء وبالأخص الموسيقار حلمي بكر الذي يمثل لي مكانة الأب وجميع أساتذتي في الأوبرا وكلية التربية الفنية والموسيقية زاروني في بيتي وألحوا واضطررت إلى الامتثال لثقتهم فيا“.