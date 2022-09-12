باسم سمرة: أحمد السقا حذف مشاهدي في "إبراهيم الأبيض"

كشف الفنان المصري باسم سمرة لأول مرة عن خلاف اندلع بينه وبين مواطنه الفنان أحمد السقا بسبب حذف مشاهده من فيلم ”إبراهيم الأبيض“ الذي عرض عام 2009، على حد قوله، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو أن وجوده في العمل سيظهر ضعفهم، مؤكدا أنه أفضل من أحمد السقا.

وأضاف باسم سمرة خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه ”واحد من الناس“ الذي يذاع عبر شاشة ”الحياة“ المصرية أن وفاته في الجزء الأول من فيلم الجزيرة كان مقصودا، وذلك حرصا منهم على عدم مشاركته بالجزء الثاني، لأنه إن شارك به ”كانو هيقعدوا في بيوتهم لأني أشطر واحد“، على حد تعبيره.

وبسؤاله عن إن كان (أشطر) من أحمد السقا أجاب: ”بكتير طبعا“، مؤكدا أنهم السبب وراء موت شخصية حسن التي قدمها حتى لا يشارك في الجزء الثاني.

وكشف باسم سمرة عن واقعة أخرى في فيلم ”إبراهيم الأبيض“ الذي جسد السقا دور البطولة به، مؤكدا أنهم قاموا بحذف مشاهده لأن وجوده بالفيلم (هيعمل قلق)، بحسب قوله.

وأضاف سمرة: ”صورت دور أكثر من رائع في الفيلم، وقمت بمخاطرات كبيرة، حيث قفزت من الطابق السابع في أحد المشاهد، وقبل العرض بيوم واحد أخبروني أنه تم حذف مشاهدي، بالإضافة إلى حذف جميع مشاهد الفنان أحمد رزق“ مشيرا إلى أنه يرى أن أحمد السقا هو من أمر بحذف مشاهده، موضحا أنه ليس حزينا، لأن السقا هو الخاسر، على حد قوله.

وأشار إلى أنه واجه السقا وسأله عن سبب حذف المشاهد، وكان رده أنه غير مسؤول، فهذه مسؤولية المخرج والمنتج، وحينما سأل المخرج مروان حامد أخبره أنه هناك مشكلة في ”الغرافيك“ فاضطروا إلى حذف المشاهد.