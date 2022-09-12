اندلاع حريق بمنزل الفنانة رحمة رياض

اندلع حريق هائل بمنزل الفنانة العراقية رحمة رياض في قطر، ما أدى إلى التهام محتويات المنزل والخيمة الكبيرة بالقرب من المدخل.

ووثقت الفنانة العراقية في مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الخسائر التي نتجت عن الحريق، مؤكدة أنه لا توجد خسائر بشرية.

وعلقت رحمة رياض على الفيديو قائلة: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل، عندي بالبيت في قطر صار حريق، الحمد لله اجت على الخيمة وصالة البيت، دفع الله ما كان أعظم، الحمد لله بالحديد ولا بالبشر“.

وتوجهت رحمة رياض بالشكر لكل من اطمأن عليها قائلة: ”شكرا لكل شخص سأل وتحمد لنا بالسلامة، أشكركم جميعا“.

كما توجهت بالشكر إلى شقيقتها نعمة وزوجها قائلة: ”الحمد لله على نعمة الأهل، أختي نعمة وزوجها ياروحي ما قصرتو.. تعبتكم وياي الله لا يحرمني منكم“.

يذكر أن المطربة العراقية رحمة رياض، احتفلت بعقد قرانها على الممثل العراقي الأمريكي ألكسندر علوم، في ديسمبر الماضي وذلك بعد شهرين ونصف من خطبتهما التي تم الإعلان عنها في مايو 2021.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل تضمنت ظهور الفنانة العراقية رحمة رياض، مع زوجها الفنان العراقي ألكسندر علوم وهما يطلان على الحضور وسط مقابلتهما بالورود وأهازيج الأفراح.

وفي مقطع آخر ظهر الثنائي رحمة رياض وزوجها وهما يتراقصان على موسيقى إحدى الأغاني وسط تفاعل من جانب الحضور، فيما تداول أصدقاء مقربون عبر ”الاستوري“ في موقع ”إنستغرام“ مقاطع فيديو هنأوا خلالها رحمة رياض بعقد قرانها.