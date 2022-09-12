منة فضالي تؤكد تراجعها عن قرار الاعتزال

أكدت الفنانة المصرية منة فضالي، الإثنين، تراجعها عن قرار الاعتزال، مشيرة إلى أنها بالفعل كانت قد اتخذت ذلك القرار إلا أنها تراجعت عنه بفضل نصائح ودعم الأصدقاء المقربين منها.

وقالت ”فضالي“ في تصريح أدلت به لـ“إرم نيوز“ إن سبب تفكيرها في الاعتزال هو أن الفن لم يعد مثل السابق، موضحة أن الساحة الفنية أصبحت تستقبل الجميع دون النظر للموهبة والأداء، كما أن الأعمال لم تعد كالسابق.

وأشارت إلى أنه عرض عليها العديد من الأعمال خلال الفترة الماضية إلا أن معظمها ضعيف فنيا، مما دفعها إلى رفض المشاركة فيها.

وعن سبب تراجعها عن قرار الاعتزال قالت الفنانة المصرية: ”كنت قد أخبرت الأصدقاء المقربين عن قراري باعتزال الفن، إلا أنهم ”استمروا بالإلحاح علي للتراجع عن القرار، ونصحوني بألا أستسلم لليأس، وأن أواصل مشواري الفني“.

وأضافت: ”جلست مع نفسي كثيرا وفكرت في الموضوع مجددا، ثم قررت الاستجابة إلى نصيحة أصدقائي وأن أتراجع عن القرار“، مشيرة إلى أنها لم تخبر أحدا بقرار الاعتزال سوى أصدقائها المقربين، لكنها تفاجأت بانتشاره في الصحافة ووسائل الإعلام.

وكانت الفنانة منة فضالي قد استغاثت بنقابة المهن التمثيلية ورئيسها د. أشرف زكي وإيهاب فهمي عضو مجلس النقابة، مشيرة إلى تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي يدعى صفاء الدين عايدي، هي وأسرة فيلم جديد كان من المفترض أن يرى النور قريبا.

ونشرت الفنانة منة فضالي مقطعا مصورا تتهم فيه القائمين على الفيلم ”بالنصب والبلطجة“، قبل أن يتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي وينهي الأزمة.