مصر.. السجن سنتين للفنان السوري "سامو زين"

قضت محكمة مصرية يوم الإثنين، بحبس الفنان السوري أسامة محمد الأبرص، الشهير بـ“سامو زين“، مدة سنتين مع الشغل.

جاء ذلك بعد إدانة الفنان السوري بـ“التهرب الضريبي“، حيث تم تغريمه بالإضافة إلى حكم السجن قرابة 1.4 مليون جنيه نحو 74 ألف دولار.

وكشفت محكمة جنح التهرب الضريبي، أن ”سامو زين تهرب من سداد مبلغ مليون و397 ألفا و 393 جنيها مصريا للضرائب“، وهي قيمة الغرامة كرد مماثل للضريبة المفروضة، وذلك بحسب عريضة القضية رقم 135 لسنة 2022 جنح التهرب الضريبي.

ووضعت المحكمة أيضًا كفالة 100 ألف جنيه مصري (5 آلاف و265 دولارا) لإيقاف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة المصرية أسندت لـ“سامو زين“، تهمة ”التهرب من دفع الضرائب“ خلال تعاملاته الفنية عن الفترة ما بين 2014 حتى 2017.

كما أسندت له تهمة ”التهرب من دفع ضرائب تعاملات أخرى منها التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم في مصر“.