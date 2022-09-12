بعد ترشحه نقيبا للموسيقيين.. مصطفى كامل: سأطعم 10 مساكين كفارة يمين‎‎

تقدم الفنان المصري مصطفى كامل الأحد، بأوراقه للترشح على مقعد نقيب المهن الموسيقية خلفا للفنان هاني شاكر، وذلك بعد أن كان قد أقسم على عدم الترشح لمقعد النقيب مرة أخرى بعد الدورة التي خاضها نقيبا للموسيقيين قبل أن ينتزع هاني شاكر المنصب منه.

وأوضح مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ”ON“ المصرية: ”عملت استخارة وترشحت لنقابة الموسيقيين بإلحاح من زملائي وبقالي فترة مانع نفسي عن العمل العام وقررت التفرغ لبيتي وأولادي حتى عندما عرض علي السيناريست دكتور مدحت العدل جمعية المؤلفين والملحنين اعتذرت ودعمت العدل في ذلك لأن قراري كان حينها واضحًا ونهائيًا واكتفيت بما قدمته الفترة الماضية“.

وتابع كامل: “ كنت عاوز أركز في فني وبيتي وعيالي لكن مع إلحاح الزملاء وبالأخص الموسيقار حلمي بكر الذي يمثل لي مكانة الأب وجميع أستاذتي في الأوبرا وكلية التربية الفنية والموسيقية زاروني في بيتي وألحوا واضطررت إلى الامتثال لثقتهم فيا“.

وحول قسمه بأنه لن يترشح للنقابة مجددا أوضح الفنان المصري: ”اتصلت بدار الإفتاء المصرية لبيان جواز الترشح رغم القسم الذي أقسمته بعدم الترشح، وأجازوا لي الترشح ولكن يجب علي أن أطعم 10 مساكين من أوسط ما أطعم به أهلي، وسأفعل ذلك“.

وتقدم الفنان مصطفى كامل صباح الأحد، بأوراقه رسميا للترشح على مقعد نقيب المهن الموسيقية في مصر خلفا للفنان هاني شاكر الذي استقال مؤخرا على أزمة شجار حدث بين الأعضاء في أحد المؤتمرات الصحفية.

وكان عدد من الموسيقيين في مصر قد طالبوا الفنان مصطفى كامل بالترشح لمنصب نقيب الموسيقيين بعد استقالة هاني شاكر، ورغم رفضه الشديد العودة للعمل العام، إلا أنه خضع في النهاية لإلحاح زملائه.

وحضر مصطفى كامل إلى مقر النقابة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، برفقة الموسيقار حلمي بكر الذي حرص على دعمه ومساندته للفوز بمنصب النقيب الذي سبق وأن شغله قبل 8 سنوات.