آخرها الملكة إليزابيث.. مراهق يرسم صورا واقعية مذهلة بقلم الرصاص‎‎

حظي شاب مراهق يدعى مايور أولاجيد، وهو فنان نيجيري يبلغ من العمر 19 عامًا، باهتمام عالمي، بعد إبداعاته الخيالية في عالم الفن الواقعي من خلال صوره الواقعية حد الجنون والتي يرسمها بقلم الرصاص والفحم فقط.

وشهد العالم على مر السنين الماضية العديد من رسامي الفن الواقعي الذين أذهلوا العالم، لكن من النادر رؤية هذا النوع من المواهب الفنية في شخص لا يتجاوز عمره 19 عاما يكون بهذه المهارة الخيالية، بحسب موقع ”أوديتي سنترال“.

وعلى مدار العامين الماضيين أثبت الفنان النيجيري الشاب مايور أولاجيد بأنه يستحق الشهرة الواسعة التي بدأ يحققها تدريجيا، إذ بدأ الرسم بعمر 5 سنوات وبحلول سن الـ 15 كان بالفعل يبيع قطعه الفنية ويتقاضى عمولات للمساهمة في ميزانية أسرته.

واليوم يُعتبر أولاجيد أحد أكثر الرسامين الواقعيين الواعدين في العالم برسوماته التي تثير الدهشة والإبهار في نفس كل من شاهدها بسبب درجة الحقيقة والواقعية التي تتمتع بها وتجعلها لوحات تنبض بالحياة.

ويقول الموقع إن الأمر الذي لا يمكن تصديقه، أن الفنان النيجيري الشاب لا يرسم طوال اليوم ولا يكرس حياته للرسم، بل يخصص وقت فراغه لهذا الفن فقط، لأنه شيء يستمتع بفعله عندما لا يكون مشغولا بالدراسة في الكلية.

والفنان الشاب طالب في كلية الفنون التطبيقية في إبادان بنيجيريا، حيث يدرس الهندسة المعمارية، وينشر رسوماته عبر حسابه في ”إنستغرام“ و“فيسبوك“.

وكان آخر ما رسمه صورة للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية وعلق عليها قائلا ”توفيت الملكة إليزابيث، التي حكمت لفترة أطول من أي ملك بريطاني آخر، عن 96 عامًا. جلست على العرش لأكثر من 70 عامًا، وكانت ملكة كندا و 14 دولة أخرى. توفيت الملكة بهدوء في بالمورال بعد ظهر اليوم. لعل روحها اللطيفة تستريح في سلام“.

وعادةً ما يستغرق أولاجيد بضع عشرات من الساعات لإكمال إحدى صوره الكبيرة الحجم، لكن بعض أعماله الأكثر تفصيلا – مثل صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية – استغرقت أكثر من 150 ساعة حتى تنتهي.

وعن حياته مع الرسم يقول ”أرسم عندما أكون في مزاج جيد، ليس لدي وقت محدد، حتى في الليل أرسم، هو شيء أفعله عندما أكون أقل انشغالًا، بعد المدرسة، في أثناء وقت الراحة، هواية“.