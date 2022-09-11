محمد رمضان يتعرض للهجوم بسبب الملكة إليزابيث

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه تأجيل طرح أغنية ”دوشة“ لمدة 3 أيام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

واتهم ناشطون ”رمضان“ بحب الظهور وما وصفوه بـ“ركوب التريند“ فيما سخر آخرون من إعلانه تأجيل طرح الأغنية حدادا على ملكة بريطانيا.

واعتبر حساب باسم هشام شريف، أن ما يهم محمد رمضان هو “ركوب التريند” ملقيا اللوم ساخرا على الفنان سعد لمجرد بسبب إعلان زفافه في وقت وفاة ملكة بريطانيا، ولم يعلن الحداد مثل زميله محمد رمضان الذي أعلن تأجيل أحدث أغانيه حدادا.

فيما هاجم حساب باسم “فيصل” الفنان المصري معتبرا خطوته هدفها الشو والتريند، إذ كتب: “محمد رمضان أعلن الحداد كيف تركب التريند بدقيقة”.

فيما سخر آخر وكتب: “وإيه اللي عرف محمد رمضان أن دي ملكة انجلترا”.

بينما أعربت منة عن غضبها من إعلان “رمضان” الحداد على الملكة إليزابيث، كاتبة: “محمد رمضان ده من كتر ما هو إنسان مستفز مش لاقيه كلام يوصفه بجد”.

يشار إلى أن الفنان المصري محمد رمضان، أعلن مساء أمس السبت، تأجيل طرح أغنية ”دوشة“ لمدة 3 أيام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

ونشر محمد رمضان على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي صورة من ”كليب الأغنية“ وعلق عليها: ”تأجيل كليب دوشة 3 أيام حدادًا على الملكة إليزابيث“.