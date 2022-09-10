رغدة تساند ميرفت أمين بصورة وخاطرة عن التقدم بالعمر

نشرت الفنانة السورية رغدة صورة لوجهها عن قرب تظهر أثار الشيخوخة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وذلك بعد أيام من تعرض الفنانة المصرية ميرفت أمين للتنمر بسبب تداول صورة لها في عزاء المخرج على عبد الخالق، تظهر تجاعيد وجههاوتقدمها في السن.

وعلقت رغدة على الصورة قائلة: ”نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا، لكننا لم ولن يكن ظهورنا مباح للجلادين، نضجنا بما يكفي لنستبدل احتياجاتنا السابقة بعافية وستر واستغناء عن تفاصيل زمن قبيح، كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع“.

وأضافت الفنانة السورية: ”نعم كبرنا للحد الذي لا يعني فيه هذا الأمر سوى أولادنا، للحد الذي بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة، للحد الذي نعتز بأنوثتنا، ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة“.

واختتمت رغدة منشورها قائلة: ”كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة ولا تلك الخفة الممعنة في إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع نعم كبرنا، ولكن بتنا وباتت مشاعرنا شفافة وحساسة إلى حد التمزق إن لامست نفحة لاذعة أو تشف أو تلذذ حتى لوز عرفنا إنها من نفوس سادية، فاتقوا الله ومن بعده يومًا قد تدركون فيه معنى ما كتبته“.

وكانت ميرفت أمين قد علقت على التنمر الذي تعرضت له مشيرة إلى أنها كانت في عزاء، وهل يجوز أن تذهب إلى العزاء وهي تضع مساحيق التجميل، مشيرة إلى أنها اعتادت على مثل هذه الأمور منذ فترة، كما اعتادت على شائعة وفاتها التي تتصدر الأخبار كل فترة، بحسب تصريحات صحفية.