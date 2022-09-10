محمد صبحي يرد على عبير صلاح الدين: كلام كاذب وتشويه متعمد

علق الفنان المصري محمد صبحي على اتهامات مواطنته الفنانة عبير صلاح الدين له بمحاربتها وعرقلة مشوارها الفني، مشيرا إلى أنها مونولوجست وتسعى للتريند.

واتهمت الفنانة المصرية عبير صلاح الدين، مواطنها الفنان محمد صبحي، بـ“محاربتها فنيا، وعرقلة مشوارها التمثيلي“ بسبب رفضها استكمال تصوير باقي أجزاء مسلسل ”يوميات ونيس“ الذي شاركت في الأجزاء الأولى منه.

وقال محمد صبحي في رسالة مكتوبة أرسلها لبرنامج ”حضرة المواطن“ الذي قدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة ”الحدث اليوم“ المصرية: ”المنولوجست دي جت لي مع صديق سنة 1994، طلب مني سماعها، وقلت له ملهاش في التمثيل، ولا بد أن تتدرب في الفرقة، لكي أسند لها دورا، وبالفعل في 1994 أسندت لها دور عبلة في مسلسل يوميات ونيس، وقمت بتدريبها“.

وأضاف الفنان المصري في رسالته: ”في الجزء السابع للمسلسل عام 2010 تركت المسلسل بعد أسبوع من التصوير مع ممثلة أخرى، واكتشفت بعدها إنها هي اللي أقنعت الممثلة الأخرى بترك المسلسل، لتكتب لها مسلسلا خاصا بها، نظرًا لأن هذه الممثلة كانت ثرية جدًا، والمسلسل فشل، والمنتجة طلبت لها الشرطة لطردها من الاستديو، ومنذ هذا الوقت لم أقابلها“.

وتابع صبحي: ”كلامها كذب وتشويه متعمد، كيف أحارب فنانة لا تنجح إلا في دور واحد؟! وأنا فنان قدمت 277 ممثلًا تخرجوا واشتغلوا ونجحوا منهم صلاح عبدالله ومنى زكي ومصطفى شعبان وأحمد آدم، 50 سنة كل سنة أعمل مسابقة للموهوبين ويدرسوا في الفرقة مجانًا“.

واختتم صبحي رسالته قائلا: ”لا أريد أن تحقق هذه المسكينة بأكاذيبها التريند والشهرة، أكتفي بدفاع تلاميذي عني وجمهوري الواعي، الذي كشف كذبها“.

وكانت الفنانة عبير صلاح الدين قد صرحت في لقاء تليفزيوني أن الفنان محمد صببحي يحاربها قائلة: ”رفضت أن أستكمل تصوير باقي أجزاء مسلسل ونيس؛ لأنني شعرت أنني لن أقدم جديدا“.

وأضافت: ”من حقي كممثلة أرفض الدور لو مش حاسة أني هقدم جديد، وأنا مش هحرق الشخصية بعد نجاحها، لأني فنانة أحب فريق العمل والمصداقية عندي أهم شيء، وما كنتش قادرة أعمل كده لأن الممثل مش آلة هتدوس على زراير يشتغل.. لازم يكون في إحساس“.

وتابعت الفنانة التي جسدت شخصية عبلة في المسلسل الشهير: ”زملائي الفنانون قالولي كده مش هتشتغلي وهتقعدي في البيت، لكن أنا قلت الرزق بتاع ربنا وحاولت كتير لكن كل البيبان كانت متقفلة، لحد ما جالي اكتئاب خمس سنين من 2010 حتى 2015 وكل المحطات بتتقفل في وشي، ومن هنا حاربني محمد صبحي لأني قلت لا“.