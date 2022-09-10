شبيهة الملكة إليزابيث تتخلى عن وظيفتها احتراما لرحيلها

قررت شبيهة الملكة إليزابيث الثانية، ماري رينولدز، ترك وظيفتها بعد 34 عاما من تجسيد شخصيتها، وذلك احتراما للملكة الراحلة بعد وفاتها.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، جسدت رينولدز البالغة من العمر 89 عاما، دور الملكة إليزابيث الثانية في البرامج التلفزيونية والأفلام لعقود، بما في ذلك الفيلم الكوميدي Bullseye وسلسلة Doctor Who في عام 1988.

وبعد إعلان وفاة الملكة، قالت ماري إنها ستنهي وظيفتها للأبد، وقالت إنها كانت محظوظة لتبدو مثل الملكة، لكن وظيفتها كشبيهة للملكة قد انتهت بوفاتها.

وكشفت أيضا أنها تمتلك صندوقين مليئين بالقبعات وخزانتين منفصلتين لملابسها الملكية، مشيرة إلى أنها تحتفظ بملابسها الخاصة بالملكة والتي كانت جزءا من حياتها لفترة طويلة.

وأضافت رينولدز أنها حاولت دائما التصرف مثل الملكة وأن تكون لطيفة مع الآخرين وتحترم جميع الأشخاص، حيث قالت: ”لقد كانت شخصية محبوبة للغاية وودودة مع الجميع“.

وأوضحت أنها أمضت سنوات طويلة في تجسيد شخصية الملكة وهو ما ساعدها في كسب بعض المال، ولكنها ذكرت أنها كانت تشعر بالسعادة عندما كان يراها الأشخاص ويخلطون بينها وبين الملكة.

ولوحظ الشبه بين رينولدز والملكة إليزابيث وقيل لها لأول مرة أنها تشبه الملكة إليزابيث الثانية عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما فقط واستمر الخلط بينهما طوال حياتها، حتى أصبحت مشهورة في عام 1988 عندما جسدت شخصية الملكة في الأفلام والبرامج التلفزيونية.