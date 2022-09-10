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يغنيها مع عدوية.. محمد رمضان يؤجل “دوشة” حدادا على الملكة إليزابيث
تاريخ النشر: 10 سبتمبر 2022 15:32 GMT
تاريخ التحديث: 10 سبتمبر 2022 16:00 GMT

يغنيها مع عدوية.. محمد رمضان يؤجل “دوشة” حدادا على الملكة إليزابيث

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، تأجيل طرح أغنية "دوشة" لمدة 3 أيام، بدعوى حداده على الملكة إليزابيث الثانية. ونشر محمد رمضان على حساباته المختلفة بمواقع التواصل

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المصدر: مصطفى سعداوي-إرم نيوز

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، تأجيل طرح أغنية ”دوشة“ لمدة 3 أيام، بدعوى حداده على الملكة إليزابيث الثانية.

ونشر محمد رمضان على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي صورته من ”كليب الأغنية“ وعلق عليها: ”تأجيل كليب دوشة 3 أيام حدادًا على الملكة إليزابيث“.

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وكان رمضان أعلن يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري، عن طرح أغنية جديدة مع الفنان الشعبي المصري أحمد عدوية ونجله محمد.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه في ”فيسبوك“ صورة جمعته بالفنان أحمد عدوية وعلق عليها: ”استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وحبيبي وأخويا محمد عدوية.. قريبًا“.

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والفنان المصري محمد رمضان ليس الوحيد من الفنانين والمطربين العرب الذين أعلنوا تأجيل طرح أغانيهم أو أعمالهم الفنية بدعوى الحداد على ملكة بريطانيا، فسبقته أمس الجمعة الفنانة العراقية المقيمة في الإمارات مريم حسين، عندما أعلنت عن تأجيل أغنيتها القادمة بدعوى الحداد.

ونشرت مريم حسين، منشورًا عبر حسابها في ”سناب شات“ تؤكد فيه أنها ستقوم بتأجيل أغنيتها المصرية الجديدة ”هدية“؛ وذلك احترامًا لوفاة ملكة بريطانيا.

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