بعد منعه من دخول حفل دنيا بطمة.. نقل محمد الترك إلى العناية المركزة

تعرض المنتج البحريني محمد الترك لأزمة صحية دخل على إثرها إلى العناية المركزة، وذلك بعد أيام من منعه دخول حفل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وكانت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخرًا فيديو للمنتج البحريني محمد الترك أثناء محاولة دخوله حفلًا غنائيًا لزوجته الفنانة دنيا بطمة، ولكن الحرس الخاص بالحفل منعه من الدخول.

وتداولت، خلال الساعات الماضية، حسابات مهتمة بأخبار المشاهير على تطبيق ”إنستغرام“، مقطع فيديو، قيل إنه للمنتج البحريني أثناء نقله للمستشفى.

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وظهر ”الترك“ فيما يبدو وكأنه في حالة إغماء، وتم تزويده بالأوكسجين.

فيما أشار متابعون إلى أنه دخل العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة شديدة، متسائلين إن كانت هذه الأزمة من الممكن أن تكون سببًا لعودته إلى دنيا بطمة.

وقبل أيام، أعلن ”الترك“ اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي بعد منعه بالقوة من حضور حفل لزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وخرج ”الترك“ في تسجيل صوتي عبر حسابه الشخصي على سناب شات قال فيه: ”شكرًا للشعب المغربي كاملًا، وتحية خاصة لكل الناس الذين كانوا قريبين منّي، سامحوني إذا كنت أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر“.

وأضاف الترك: ”يمكن ما أكونش الأب المثالي جدًا بحكم الظروف التي مررت بها، أنا طول عمري أعاني من الظروف، لكن في الآخر دائمًا أطلع أنا الخائن، حاجة عادية تعودت عليها“.

وتابع المنتج البحريني: ”حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمري لله، والخيرة فيما اختاره الله، ورأيت من الخير أن أعتزل السوشيال ميديا للأبد، أو ممكن لفترة طويلة جدًا“.

وأشار ”الترك“ إلى أنه قرر الابتعاد لكي يبني أشياء من أول وجديد، وأنه سيحترم قرارها، قائلًا: ”ممكن الواحد في لحظة عصبية يقول حاجات ما يصحش تتقال“.

وظهر ”الترك“ في الفيديو الذي يوثق منعه من دخول حفل دنيا بطمة، برفقة شخص يحمل وردًا أشار المتابعون إلى أنه كان ينوي إهداءه إلى ”بطمة“ ليصالحها به في حفلتها، لكن الحرس منعه من الدخول، وباءت كل محاولاته في الدخول بالفشل.