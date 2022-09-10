"المطاليق" في قطر.. حملة للترحيب بمشاهير "سكربت" السعوديين

دشن مواطنون خليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، حملة للترحيب برحلة عدد من مشاهير برنامج الواقع السعودي ”سكربت“ إلى قطر.

وكان مشاهير البرنامح، ”بهاج الأكلبي، وسعد الشهري، وسلطان الهميلي، وناصر الواوي، وعبدالله الشهراني“، والذين يطلقون على أنفسهم اسم ”مطاليق“، قد أعلنوا بدء رحلتهم من المملكة إلى قطر.

ووثق الشبان الخمسة تفاصيل الرحلة، والفندق الذي نزلوا فيه، إلى جانب استقبال المشهور القطري محمد بن ناصر، لهم.

وغلب الطابع الفكاهي على توثيق الرحلة من قبل مشاهير ”سكربت“ عبر حساباتهم على ”سناب شات“.

وعبر مواطنون من البلدين، وخليجيون آخرون، عبر هاشتاغ #المطاليق_في_قطر على ”تويتر“ عن تطلعهم لمتابعة تفاصيل رحلة المشاهير الخمسة.

وكتبت لمار السبيعي: ”نسبة من الحماس عندي لسناباتهم، يوصلون بالسلامة“.

وأشادت مغردة قطرية بالصداقة التي جمعت مشاهير برنامج ”سكربت“، معبرة عن إعجابها بهم: ”أحب أصحاب الوعود الصادقة، وعدونا في البرنامج أنهم سيسافرون مع بعض وأوفوا بالوعد، المطاليق اسم ابتدأ من سكربت1 وواجهوا أشدّ الصعاب، خصومات برايمات، تضحيات، وبقوا صامدين رغم كل شيء، ووصلوا سكربت 90 مع بعض، وتُوجوا بـ المركز الأول ونجم الجمهور ومحبة الناس سلطان بهاج سعد عبدالله“.

وقالت متابعة أخرى: ”الله يدخلكم الجنة على كثر ما خلّوتنا نضحك، وشكرًا يا أطلق قروب، والله يسعدكم على كثر ما ضحكتونا وخلوتنا ننبسط معكم في هذه السنابات، والفعاليات الرهيبة، وهذه السفرة الحلوة، والله يسعدكم أينما كنتم“.

وذكرت متابعة أنها متفائلة برحلة المشاهير الخمسة، وقالت: ”مبدئيًا هذه السفرة ستكون أحلى سفرة لأنه مو طبيعي طول سناباتهم أضحك“.

وتداول مستخدمو ”تويتر“ صورًا ومقاطع فيديو من رحلة مشاهير السعودية، الذين كانوا قد انطلقوا إلى قطر مع أولى ساعات يوم السبت.

يذكر أن الإعلامي السعودي سلطان الهميلي، توّج بالمركز الأول، وذلك في برنامج ”سكربت“، قبل نحو 3 أسابيع.

وشهد تتويج ”الهميلي“ فرحة عارمة بين المتسابقين والجمهور، وحصل الهميلي في البرنامج على مبلغ قدره 150 ألف ريال سعودي (40,500 دولار) نظير فوزه.

يذكر أن ”المطاليق“ مصطلح خليجي يطلق على من يتمتعون بصفات ”النخوة“ من الرجال.