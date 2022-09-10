صفية العمري تطالب بحصول الفنانين على عائد عن أعمالهم القديمة

طالبت الفنانة المصرية صفية العمري، مجلس النواب في مصر بسن قانون يتيح للفنان التربح من أعماله الفنية القديمة التي لا تزال تعرض على الفضائيات المختلفة.

وأعربت ”العمري“ في حوار تلفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي عبر فضائية ”ten tv“ المصرية، عن غضبها من عدم التربح من الأعمال القديمة بالقول: ”أنا غضبانة مش بس زعلانة بسبب عدم حصول الفنانين على عائد مادي عن أعمالهم الفنية التي تعرض على شاشات الفضائيات“.

وأضافت: ”إحنا عملنا شغل وتاريخ كبير وبتستفاد منه قنوات لحد دلوقتي، وبنتكرم على (ليالي الحلمية) و(هوانم جاردن سيتي) لحد دلوقتي ورغم كدا محصلناش على عائد مادي“.

وأشارت إلى أنها سعت كثيرا في هذا الأمر لكن دون جدوى، موضحة: ”حاربت كتير واتكلمت مع مسؤولين وقالوا لي البرلمان يفعل القانون، لكن محدش مهتم ومن حقنا يبقى لينا عائد“.

وأردفت: ”العالم كله بيدفع للفنان، والمنتجين مش هيدفعوا من جيوبهم، ولا هيتغرموا، القنوات والمعلنين اللي هتدفع، إحنا مبناخدش حاجة خالص كفنانين، وده من حقنا، ففنانين كتير مرضى“.

واختتمت معربة عن استيائها من علاج الدولة لفنانين ليس لهم المقدرة المادية على نفقة علاجهم في الوقت الذي تتربح من أعمالهم جهات أخرى متسائلة: ”هل ينفع أن الدولة تدفع للفنان علاجه وحقوقنا مناخدهاش“.

يشار إلى أن خلال الفترة الأخيرة، ظهر عدد من الفنانين القدامى، يشتكون بسبب الظروف المادية الصعبة الذين يعيشونها ومعاناتهم نتيجة قلة مشاركتهم في الأعمال الفنية والاعتماد في الغالب على الأجيال الجديدة.