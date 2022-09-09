إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

منوعات

سيدة تفاجئ الملك تشارلز بقبلة في انتهاك للبروتوكول الملكي (فيديو)
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2022 17:58 GMT
تاريخ التحديث: 09 سبتمبر 2022 18:40 GMT

سيدة تفاجئ الملك تشارلز بقبلة في انتهاك للبروتوكول الملكي (فيديو)

أقدمت سيدة من الجمهور المحتشد لتحية الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث، على تقبيل الأخير، بشكل مفاجئ، في انتهاك للبروتوكول الملكي. وكانت السيدة تقف بين حشد من

+A -A
المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

أقدمت سيدة من الجمهور المحتشد لتحية الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث، على تقبيل الأخير، بشكل مفاجئ، في انتهاك للبروتوكول الملكي.

وكانت السيدة تقف بين حشد من الجمهور، الذي وقف الملك تشارلز لتحيتهم ومصافحتهم تباعًا، قبل أن تهم إليه وتقوم بتقبيله بشكل لم يتوقعه.

وكان الملك تشارلز الثالث الذي سينصَّب في وقت لاحق ملكًا للبلاد خلفًا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، هادئًا، وتقبل الموقف بابتسامة لطيفة.

وترجَّل الملك البريطاني الجديد من سيارته أمام قصر باكينغهام، وذهب لتحية الحشود التي تجمهرت لاستقباله والسلام عليه، وتضمنت صحفيين وعامة.

يشار إلى أن البروتوكول الملكي يضع قواعد صارمة في هذا الجانب، حيث يسمح فقط للسلام على الملك بالمصافحة باليد، إذا بادر الملك بمد يديه.

يذكر أن قصر باكنجهام كان قد أعلن رسميًا، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عامًا، بعد وعكة صحية ألمت بها وأدت إلى وفاتها في النهاية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play