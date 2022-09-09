الناقد الفني سمير الجمل: محمد رمضان يحتاج لطبيب نفسي

هاجم الناقد الفني المصري سمير الجمل، مواطنه الفنان محمد رمضان، بسبب ما يقوم به من تصرفات وصفها بـ“الخارجة عن السياق“، معتبرا أن رمضان ”يحتاج إلى طبيب نفسي ليعالجه“.

وقال الجمل خلال استضافته مساء الخميس ببرنامج ”تقدر مع الغيطي“ الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي عبر قناة ”الشمس“ المصرية: ”ما يفعله محمد رمضان هو خارج عن السياق، إلا إذا كان شخصا ما يشجعه على ذلك“.

وأضاف: ”لما تطلع وتغنى مافيا، معنى مافيا إيه الأول؟، دول ناس تجار مخدرات وقتلة ولصوص، وانت طالع تغنى وفخور أوى أنهم مافيا؟ إنت بتتكلم في حاجة إنت جاهل بها ومعندكش فكرة عنها“.

وتابع الناقد المصري حديثه قائلا: ”لما ربنا يديك نعمة، وأول 5 أو 6 ملايين جنيه يجولك تجيب بيهم عربيتين وتتصور بيهم، انت بتعمل إيه لبلدك؟، وبتعمل إيه لناسك؟“.

وكان سمير الجمل قد هاجم محمد رمضان من قبل، حيث اتهمه بأنه ”السبب في نشر البلطجة بسبب أفلامه التي قدمها مثل عبده موته، والألماني“ وغيرهما.

كما اعتبر أن ”حوادث القتل التي انتشرت مؤخرا في مصر مثل حادث مقتل الطالبة نيرة أشرف، كانت بسبب مشاهدة الشباب لأعمال محمد رمضان“.

وكان الفنان محمد رمضان قد تعرض لهجوم من متابعيه عبر فيسبوك بسبب تعليقه على تصريحات لمواطنته الفنانة سميرة عبد العزيز، اعتبرها المتابعون سخرية منها.