الفنانة المصرية عبير صلاح الدين تتهم الممثل محمد صبحي بـ"محاربتها فنيا"

اتهمت الفنانة المصرية عبير صلاح الدين، مواطنها الفنان محمد صبحي، بـ“محاربتها فنيا، وعرقلة مشوارها التمثيلي“ بسبب رفضها استكمال تصوير باقي أجزاء مسلسل ”يوميات ونيس“ الذي شاركت في الأجزاء الأولى منه.

وأوضحت الفنانة المصرية خلال حلولها ضيفة على برنامج ”كلام الناس“ الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة ”mbc مصر“: ”رفضت أن أستكمل تصوير باقي أجزاء مسلسل ونيس لأنني شعرت أنني لن أقدم جديدا“.

وأضافت: ”من حقي كممثلة أرفض الدور لو مش حاسة أني هقدم جديد، وأنا مش هحرق الشخصية بعد نجاحها، لأني فنانة أحب فريق العمل والمصداقية عندي أهم شيء، وما كنتش قادرة أعمل كده لأن الممثل مش آلة هتدوس على زراير يشتغل.. لازم يكون في إحساس“.

وتابعت الفنانة التي جسدت شخصية عبلة في المسلسل الشهير: ”زملائي الفنانين قالولي كده مش هتشتغلي وهتعقدي في البيت، لكن أنا قلت الرزق بتاع ربنا وحاولت كتير لكن كل البيبان كانت متقفلة، لحد ما جالي اكتئاب خمس سنين من 2010 حتى 2015 وكل المحطات بتتقفل في وشي، ومن هنا حاربني محمد صبحي لأني قلت لا“.

واستطردت عبير صلاح الدين حديثها قائلة: ”محمد صبحي حارب نجوم غيري كتير ولو لاحظنا هتلاقي إن الناس اتغيرت في مسلسل عائلة ونيس من أول جزء للجزء السابع، ودا لأن اللي بيقول لا أو بيزعل محمد صبحي بيموته في الموسم اللي بعده وبيسفره، والناس حذروني ونصحوني اعتذر لمحمد صبحي عشان ما اقعدش في البيت، ولكني مش ندمانة ومش هعتذر لأني مغلطتش ودا حقي كممثلة إني أقول لأ“.

وأردفت الفنانة المصرية: ”يمكن التجربة دي خلتني أعيد تفكيري في حاجات كتير وحاولت اعمل مسلسل إذاعي مع عبدالله زي تامر وشوقية وقلت مش هطلع في التلفزيون لكن عبدالله مكملش معايا من أول حلقة“.